Ziedoņdārzā klusi uzradies neparasts objekts
Pirmdienas rītā Rīgā, Ziedoņdārzā, parādījies pavisam jauns un neparasts vides mākslas objekts "Obelisks neredzamajam", kura patiesais autors, kā apgalvo darba izgatavotāji, ir Tukšums, informēja projekta pārstāvji.
Neparasto objektu veido obeliska formas pamatne, kas izgatavota no seniem koka dēļiem, saglabājot dabīgas koksnes toņus ar pelēcīgu nokrāsu, kā arī nerūsējošā tērauda skulptūra – gaisā lidojošs piepūšamais balons, kurā atspoguļojas apkārtējā pasaule un kurā klātesošie var ieraudzīt sevi un pašu obelisku no citas perspektīvas.
Uz obeliska priekšējās plaknes iestrādāts teksts latīņu valodā: "Vacuus, sed non desertus; invisibilis, sed non inexistens", kas latviski nozīmē "Tukšs, bet ne pamests, neredzams, bet ne neesošs".
Kā norāda tēlnieks Aigars Bikše, kurš piedalījies objekta tapšanā, veidojot šo mākslas darbu, viņš ir īstenojis Tukšuma gribu. "Tā kā abstraktais un neizstāstāmais vēlas izpausties, es to esmu uzklausījis un Tukšuma uzdevumu manifestējis mākslas formā. Protams, uzklausīt un interpretēt Tukšuma uzdevumus nav vienkārši, un es apzinos iespējamās kļūdas savās darbībās. Tomēr pašā pamatā tā ir bijusi atbildīga rīcība ar man pieejamajiem vizuālās mākslas valodas līdzekļiem," skaidro mākslinieks.
Bikše atzīst, ka, lai gan viss mums apkārt jau ir radīts Tukšuma uzdevumā un ar to piepildīts, padarot šķietami lieku it kā sevišķa objekta radīšanu, tomēr "apbrīnojamā kārtā radītais objekts liecina, ka tā tomēr nav".
Mākslas darba veidotāji pieļauj, ka Tukšums šajā darbā spēlējas ar laika aspektu, ko akcentē seno koka dēļu izmantošana pamatnē. Tāpat obeliska formas izvēle varētu būt semantiska norāde par kultūrā pastāvošo nepieciešamību manifestēt vērtības un nostiprināt piemiņu materiālajā un nemateriālajā telpā.
Šis darbs turpina Bikšes pētījumu vides tēlniecības objektu mistifikācijas virzienā, kur vēsturiskās atsauces un semantiskie vēstījumi pārklājas, veidojot brīvu telpu skatītāja personīgajai interpretācijai. Tēlnieks pauž pateicību Tukšumam par uzticēšanos un atbalstu objekta izveidē.
"Tukšuma neaptveramā daba ap sevi neizbēgami veido zināmu mistiku, tāpat Tukšums labprāt paplašinātu savu saskari un sadarbību ar jebkuru no mums," teikts paziņojumā. Vasaras laikā ikviens Ziedoņdārza apmeklētājs aicināts izzināt pats sevi tukšuma aptveršanā. Tā kā valoda ir nozīmīgs pieredžu apmaiņas līdzeklis, iedzīvotāji tiek lūgti meditēt par Tukšuma dabu un savu saskares pieredzi izteikt vārdos, daloties ar to platformās "Instagram" un "Facebook".