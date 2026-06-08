Spēcīga zemestrīce Filipīnās izraisa haosu - sagruvušas ēkas, spēkā cunami brīdinājums. VIDEO
Filipīnu dienvidus satricinājusi spēcīga 7,8 magnitūdu zemestrīce, kuras dēļ sagruvušas vairākas ēkas un miruši vismaz trīs cilvēki. Pēc spēcīgajiem grūdieniem Klusā okeāna reģionā izsludināta cunami trauksme.
Kā ziņo ASV Ģeoloģijas dienests (USGS), zemestrīce Filipīnas satricināja plkst. 7.37 pēc vietējā laika. Tās epicentrs atradās Mindanao salā. Pēc galvenā grūdiena reģistrēti arī vairāki pēcgrūdieni, tai skaitā viens, kurš bija 6,1 magnitūdu stiprumā.
Zemestrīces dēļ Filipīnas dienvidos sagruvušas vairākas ēkas, tai skaitā iepirkšanās centrs un skolas ēka. Saskaņā ar policijas sniegto sākotnējo informāciju zemestrīcē gājuši bojā vismaz trīs cilvēki. Ziņots arī par vairākiem ievainotajiem.
Havaju salās bāzētais Klusā okeāna cunami brīdināšanas centrs (PTWC) brīdinājis, ka tuvāko stundu laikā vairākās valstīs iespējami cunami. Filipīnu piekrastē tie var sasniegt vienu līdz trīs metru augstumu virs paisuma līmeņa, bet Indonēzijā un Malaizijā prognozēti līdz vienam metram augsti viļņi.
Filipīnu prezidents Ferdinands Markoss aicinājis piekrastes rajonu iedzīvotājus nekavējoties doties uz drošākām vietām. Arī Indonēzijas varas iestādes izdevušas evakuācijas rīkojumus vairākās Sulavesi salas teritorijās. Savukārt Japānas Meteoroloģijas aģentūra izplatījusi cunami brīdinājumu Klusā okeāna piekrastes rajoniem no Okinavas līdz Tokijas apkārtnei.
Filipīnas atrodas tā dēvētajā Klusā okeāna Uguns lokā – vienā no seismiski aktīvākajiem reģioniem pasaulē, kur zemestrīces notiek regulāri. Pērn oktobrī valsts centrālo daļu satricināja spēcīga zemestrīce, kurā dzīvību zaudēja 76 cilvēki.