Talsu novadā par 13 miljoniem eiro pārbūvē ceļu no Valdemārpils līdz Rudei
Talsu novadā turpinās reģionālā autoceļa Valdgale–Roja (P126) pārbūve no Valdemārpils līdz Rudei (10,09–26,86 km), tostarp pārbūvē tiltu pār Rojas upi Lubē un Mazrojas upes caurteku.
Šobrīd tur ir līdz astoņiem reversās kustības posmiem un braukšanas ātruma ierobežojums 70 un 50 km/h, tāpēc 17 km posma izbraukšanai vajadzīgas 35 minūtes. Aicinām autovadītājus ievērot satiksmes organizāciju būvdarbu vietās.
Būvdarbus sāka pērn septembrī, patlaban izbūvē asfalta apakškārtu no Anužiem līdz Valdemārpilij, bet atsevišķos posmos tā jau ir izbūvēta. Citur notiek zemes darbi – rok grāvjus, izbūvē ierakumus un uzbērumus u.c. Pārbūvē arī visas sabiedriskā transporta pieturvietas.
Purvainā vietā pie Mazrojas upes caurtekas, kura jau ir nomainīta un notiek tās ierakšana, ap 200 m posmā izbūvē betona pāļus un režģogus, lai pastiprinātu ceļa konstrukciju. Šis ceļa posms patlaban ir slēgts, apbraukšana pa vietējo autoceļu Ārlava–Tiņģere–Plintiņi (V1363) un pašvaldības ceļu.
Vecais tilts pār Rojas upi Lubē (19,83 km) tika nojaukts, un tā vietā būvē jaunu dzelzsbetona konstrukciju tiltu, kuram jau ir izbūvēti pāļi un patlaban tiek montētas turas tilta laiduma izbūvei. Satiksme būvdarbu laikā novirzīta pa pagaidu tiltu turpat līdzās.
Būvdarbu ietvaros visā posmā pārbūvēs ceļa konstruktīvās kārtas un ieklās divas kārtas asfaltbetona, sakārtos ūdens novadi no ceļa. Rudē izbūvēs slēgtu lietus ūdens kanalizāciju. Atjaunos arī ceļa aprīkojumu un ieklās ceļa horizontālos apzīmējums
Lai uzlabotu mazaizsargāto satiksmes dalībnieku drošību, Rudē izbūvēs 1,2 km garu ietvi un apgaismojumu, bet Anužos – 200 m garu ietvi un apgaismojumu.
Tiltam pār Rojas upi Rudē (26,35 km) atjaunos dzelzsbetona konstrukcijas un margas,
Darbus veic SIA SC Grupa par līgumcenu 13 526 434,74 eiro (ar PVN), būvuzraudzību nodrošina SIA Firma L4. Projekta autors ir SIA Projekts 3.
Šis reģionālā P126 posms ir iekļauts Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) Administratīvi teritoriālās reformas ietvaros izstrādātajā ceļu remontdarbu programmā, un būvdarbi tiek līdzfinansēti no Eiropas Savienības (ES) Atveseļošanas fonda (AF).
Darbus plānots pabeigt šī gada rudenī.