Jelgavnieki sarīko protesta akciju ar humoru.
Novadu ziņas
Šodien 18:05
Jelgavnieki sarīko protesta akciju ar humoru - par galveno varoni kļūst zirgs
Jelgavā notika neparasta akcija, lai pievērstu uzmanību ieilgušajai zāles pļaušanas problēmai mājas teritorijā. Pasākums notika ar humora pieskaņu, aicinot iedzīvotājus uz draudzīgu un simbolisku vēstījumu.
Uz neilgu brīdi mājas teritorijā ieradās zirgs, kas simboliski demonstrēja vienu no “alternatīvajiem risinājumiem” zāles pļaušanai. Vienlaikus akcija draudzīgā veidā atgādināja Jelgavas nekustamā īpašuma pārvaldei par nepieciešamību nodrošināt savlaicīgu teritorijas kopšanu.
Pasākuma laikā ikviens interesents varēja apskatīt, paglāstīt vai nofotografēties kopā ar zirgu, kā arī vienkārši vērot šo neparasto viesi. Organizatori uzsvēra, ka akcija noritēja ar pozitīvu un humoristisku noskaņu, nevienu neaizskarot, bet vēršot uzmanību uz ieilgušo apsaimniekošanas problēmu.
Akcijas mērķis bija arī atgādināt oficiālajam zāles pļaušanas pakalpojuma sniedzējam, ka pienācis laiks pievienoties darbam un uzlabot mājas teritorijas uzturēšanu.