Latvijas volejbolisti Eiropas līgas mačā uzvar Kosovu
Latvijas vīriešu volejbola izlase svētdien Rīgā Eiropas Volejbola konfederācijas (CEV) Eiropas līgas spēlē ar rezultātu 3-0 (25:12, 25:21, 25:13) apspēlēja Kosovu.
Latvijas valstsvienības rindās ar 18 punktiem izcēlās Kristaps Šmits, Gustavs Freimanis iekrāja 12 punktus, bet vēl 11 punktus pievienoja Renārs Pauls Jansons.
Kosovas vienībā rezultatīvākie ar septiņiem punktiem bija Adriatiks Beriša, Gazmends Husajs un Erinds Kalajs.
Piektdien latvieši ar 3-0 (25:22, 25:21, 25:22) uzvarēja Rumāniju. Šajā mačā pie valstsvienības stūres debitēja Uģis Krastiņš.
Svētdien vēl plkst. 19.30 Latvijas sieviešu volejbola izlase Rīgā cīnīsies ar Izraēlu, maču tiešraidē pārraidot televīzijas kanāla, LTV7.
Pēc sacensību pārstrukturizācijas Eiropas līga ir arī daļa no kvalifikācijas uz 2028. gada Eiropas čempionāta finālturnīru. Katrai no komandām kopā paredzēti trīs sabraukumi, pēc kuriem četras spēcīgākās piedalīsies fināla kārtā.
Abas Latvijas izlases šogad cīnīsies Eiropas čempionāta finālturnīrā.
Latvijas valstsvienības kandidāti:
Toms Vanags ("Floby", Zviedrija), Jānis Eduards Medenis (Bukarestes "Dinamo", Rumānija), Jēkabs Dzenis ("Corigliano", Itālija), Gustavs Freimanis (Māseikas "Greenyard", Beļģija), Renārs Pauls Jansons (Karlovi Varu ČEZ, Čehija), Kristaps Šmits (Abū Dabī "Al Ain", AAE), Edvīns Skrūders, Kaspars Kronbergs, Aleksejs Formanickis, Eduards Dūdens (visi - "Robežsardze"/RSU), Markuss Vensbergs ("Parnu", Igaunija), Armands Rokjāns, Kristers Landzāns (abi - Bleiburgas "Zadruga Aich/Dob", Austrija), Patriks Pinka (Gentes "Caruur", Beļģija), Artūrs Gulovs ("Jēkabpils lūši").