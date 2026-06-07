Krievijas drons uzbrucis kodoldegvielas glabātavai Čornobiļā
Krievija naktī uz svētdienu ar dronu uzbrukusi Ukrainas Centrālajai izlietotās kodoldegvielas glabātavai Čornobiļā, paziņojušas Ukrainas varasiestādes un valsts uzņēmums "Energoatom".
Uzbrukumā cietusi ANO Starptautiskās Atomenerģijas aģentūras (IAEA) administratīvā ēka, kā arī izlietotās kodoldegvielas pieņemšanas un pārkraušanas ēka, kur izlietotā kodoldegviela netiek glabāta, paziņoja Ukrainas ģenerālprokuratūra.
Ukrainas Drošības dienests izmeklē šo uzbrukumu kā kara noziegumu.
Uzbrukums notika ap plkst. 2 pēc vietējā un Latvijas laika un izraisīja ugunsgrēku 40 kvadrātmetru platībā, kas tika nodzēsts. Radiācijas mērījumi objektā saglabājušies normas robežās, ziņoja "Energoatom".
Neviens cilvēks uzbrukumā nav cietis.
Varasiestādes norādīja, ka uzbrukums neietekmēja glabātavas darbības procesus.
Centrālā izlietotās kodoldegvielas glabātava tiek izmantota, lai ilgtermiņā uzglabātu izlietoto kodoldegvielu no Ukrainas ekspluatācijā esošajām atomelektrostacijām. Glabātava atrodas slēgtajā zonā ap Čornobiļas atomelektrostaciju.
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, kuram šovakar Londonā plānota tikšanās ar Lielbritānijas, Vācijas un Francijas līderiem, paziņoja, ka Krievija tīšām uzbrukusi šim objektam.
IAEA paziņoja, ka tās eksperti drīzumā apmeklēs glabātavu, lai novērtētu bojājumus. Aģentūras ģenerāldirektors Rafaels Grosi uzsvēra, ka uzbrukumi kodolobjektiem ir pilnīgi nepieņemami un pārkāpj kodoldrošības pamatprincipus bruņota konflikta laikā.