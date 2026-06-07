Pie Ukrainas vēstniecības plānots pikets pret dronu ielidošanu Latvijā
Biedrība "Latvija 150", kas saistīta ar pirms gaidāmajām Saeimas vēlēšanām izveidoto politisko apvienību "Saskaņas centrs", svētdien plkst. 15 plāno piketēt pie Ukrainas vēstniecības pret dronu ielidošanu Latvijā.
Rīgas domē informēja, ka pikets notiks plkst. 15, Kalpaka bulvārī iepretim Ukrainas vēstniecībai. Pasākuma mērķis esot lūgt Ukrainas valdību nesūtīt dronus uz Latviju. Pieteikumā apgalvots, ka pasākumā piedalīsies 50 cilvēki.
Pilsētas izpilddirektors Jānis Lange bija lūdzis tiesībsargājošās iestādes izvērtēt pieteikumu un sniegt savas rekomendācijas, taču pašvaldības rīcībā neesot nonākusi informācija, kas ļautu pieņemt lēmumu par šī pasākuma ierobežošanu.
Valsts drošības dienestā (VDD) noskaidroja, ka dienesta ieskatā šā brīža ģeopolitiskajos apstākļos biedrībām ir rūpīgi jāizvērtē publiskos pasākumos plānotie vēstījumi, vienlaikus VDD nav rosinājis Rīgas domei aizliegt konkrētā pasākuma rīkošanu.
Pagājušajā gadā VDD vienā gadījumā aizliedza pasākuma norisi, jo dienesta iegūtā informācija liecināja, ka pasākuma laikā plānots sniegt atbalstu agresorvalstij Krievijai, izplatot pret Latviju vērstus vēstījumus, kuru mērķis ir šķelt sabiedrību, norādīja dienestā.
Kā ziņots, viens no biedrības "Latvija 150" vadītājiem, kurš sociālajos medijos uz šo piketu aicinājis arī no "Saskaņas centra" konta, ir par pasu viltošanu savulaik notiesātais bijušais Aglonas pagasta padomes deputāts Aivars Smans, kurš pēdējos gados bijis redzams dažādos protestos pret Covid-19 un nesekmīgi kandidējis vēlēšanās no dažādām sīkpartijām.
Smans ir viens no partijas "Tautas kalpi Latvijai" līderiem. Šī partijas darbība ir apturēta par finanšu pārkāpumiem.
"Tautas kalpi Latvijai" ir 2018. gadā ar nosaukumu "Par Alternatīvu" dibināta Latvijas politiskā partija, kas vēlāk bijusi pazīstama kā "Jaunā saskaņa". Viens no partijas dibinātājiem bija uzņēmējs un valūtas maiņas firmas "Marika" direktors Juris Žuravļovs, kurš patlaban tiek tiesāts par publisku aicinājumu vērsties pret Latvijas neatkarību, proti, radio pārraidē paustu lūgumu Krievijas režīma līderim Vladimiram Putinam okupēt Latviju. Smans šīs partijas priekšgalā stājās 2022. gada vasarā.
Gada sākumā partijas "Saskaņa" kongresā tika pieņemts lēmums kopā ar "Centra partiju" veidot apvienību "Saskaņas centrs" un startēt oktobrī gaidāmajās Saeimas vēlēšanās. "Saskaņas" valdes priekšsēdētājs Jānis Urbanovičs atzina, ka apvienības formāts ļaujot politiskajam spēkam pievienoties arī citām biedrībām un iedzīvotāju kustībām, piemēram, varētu pievienoties biedrība "Latvija 150", kurā darbojas Smans.