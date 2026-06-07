Domstarpības par aizsardzības tēriņiem sašķeļ Lietuvas valdošo koalīciju
Lietuvas sociāldemokrāti nolēmuši izbeigt valdošo koalīciju ar jaunāko partneri “Nemunas rītausma” pēc domstarpībām aizsardzības politikas jautājumos, tostarp par militāro izdevumu palielināšanu.
Lietuvas valdošās Sociāldemokrātu partijas padome paziņoja, ka koalīcija ar "Nemunas rītausmu" vairs neatbilst politiskās uzticības, atbildības un stabilas valsts pārvaldības standartiem.
“Manuprāt, tas ir pareizais ceļš gan partijai, gan valstij — mainīt pašreizējo politisko sastāvu,” pēc partijas sanāksmes sestdien sacīja Sociāldemokrātu partijas priekšsēdētājs Mindaugs Sinkevičs. Viņš norādīja, ka tiks sāktas sarunas ar bijušā premjerministra Sauļus Skverneļa vadīto partiju “Demokrāti Lietuvas vārdā” par jaunas koalīcijas veidošanu.
“Mēs bijām pacietīgi, taču redzam, ka “Nemunas rītausmas” priekšsēdētājs kļūst arvien radikālāks, bet valstij ir vajadzīga stabilitāte,” sacīja Sinkevičs.
“Nemunas rītausmas” dibinātājs un priekšsēdētājs Remigijus Žemaitaitis decembrī Viļņas tiesā tika atzīts par vainīgu naida kurināšanā pret ebrejiem un Holokausta noniecināšanā sociālo tīklu ierakstos. Viņš noliedz jebkādu vainu, spriedumu saucot par politiski motivētu, un ir iesniedzis apelāciju.
Sociāldemokrāti iepriekš bija norādījuši, ka saglabās Žemaitaiša partiju koalīcijā līdz apelācijas izskatīšanai, taču maijā “Nemunas rītausma” nobalsoja pret valdības plānu izveidot jaunu militāro poligonu pie robežas ar Baltkrieviju. Šis balsojums pastiprināja jau iepriekš izskanējušās domstarpības par aizsardzības izdevumu palielināšanu Lietuvā, kas NATO ietvaros aizsardzībai atvēl lielāko iekšzemes kopprodukta daļu — 5,38%.
Sinkevičs paudis pārliecību, ka sarunas ar partiju “Demokrāti Lietuvas vārdā” varētu noslēgties veiksmīgi aptuveni divu nedēļu laikā.
Vienlaikus finanšu noziegumu izmeklēšanas iestāde veikusi kratīšanas Žemaitaiša īpašumos krāpšanas izmeklēšanas ietvaros. Žemaitaitis, kurš pats nav valdības ministrs, arī šajā gadījumā noliedz jebkādu vainu.
Ministru kabinetā, kurā ietilpst arī Zemnieku un zaļo savienība, gaidāmo sarunu laikā varētu notikt būtiskas izmaiņas, sacīja Sinkevičs. Viņš pieļāva, ka varētu premjera amatā nomainīt Sociāldemokrātu priekšsēdētāja vietnieci Ingu Ruginieni.
Tikmēr opozīcijā esošie liberāļi un konservatīvie šonedēļ paziņoja, ka ir pārliecināti — valdošās partijas vēlas nomainīt ārlietu ministru Ķēstuti Budri, kurš iepriekš bijis prezidenta Gitana Nausēdas padomnieks. Premjerministre Ruginiene gan paudusi viņam uzticību.