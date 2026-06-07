Elektroauto, roboti un droni: Jelgavā pulcējas jaunie inženieri
Vairāk nekā 300 bērnu, jauniešu un tehnoloģiju entuziastu no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas sestdien, 6. jūnijā pulcējās Jelgavā, lai piedalītos ...
FOTO: Jelgavā tehnoloģiju festivāls pulcē vairāk nekā 300 bērnu un jauniešu
Vairāk nekā 300 bērnu, jauniešu un tehnoloģiju entuziastu no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas sestdien, 6. jūnijā pulcējās Jelgavā, lai piedalītos otrajā Bērnu un jauniešu tehnoloģiju festivālā, kurā notika elektroauto energoefektivitātes sacensības, robotikas čempionāts, dronu sacīkstes un Baltijas mēroga Rubika kuba turnīrs.
Bērnu un jauniešu tehnoloģiju festivālu rīkoja Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola sadarbībā ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldību, nodibinājumu “Fonds AUGT” un Jāņa Bisenieka fondu.
“Vērojot dalībnieku aizrautību, bērnu prieku, piedaloties dažādās aktivitātēs, vēlreiz pārliecinājos, ka jauniešos mīt milzīgs inženiertehniskais potenciāls. Mūsu mērķis ir ne tikai rīkot sacensības, bet radīt vidi, kurā satiekas nākamie inženieri, radošie talanti, gūstot iedvesmu un praktiskas iemaņas, kas noderēs viņu nākotnes profesijā. Redzot dalībnieku azartu un pašu būvētos elektroautomobiļus vai robotus, ir skaidrs, ka festivāls kļūst par nozīmīgu reģionālo platformu jauno talantu izaugsmei,” uzsver festivāla projekta vadītāja, Jelgavas Tehnoloģiju skolas pārstāve Daiga Bukonte.
Viens no festivāla centrālajiem notikumiem bija skolēnu un studentu pašbūvētu elektroautomobiļu energoefektivitātes sacensības “E-Es”, kuras norisinājās ceturto reizi. Šoreiz sacensībās piedalījās 60 dalībnieki (19 komandas) no Rīgas, Jelgavas un Engures, demonstrējot savas tehniskās zināšanas un komandas darba prasmes, lai mērotos spēkiem vairākās sacensību disciplīnās - dragreisa, bremzēšanas efektivitātes, figūru izbraukšanas, atspoles, ekoapļa un kopīgā starta disciplīnām. Jaunums šogad bija arī teorētisko zināšanu tests, kurā žūrija vērtēja dalībnieku STEAM jomas un auto būves inženierijas zināšanas.
Visvairāk dalībnieku pulcēja Tehniski radošo darbu izstāde, kurā bija apskatāmi vairāk nekā 100 bērnu un jauniešu darbi no Jelgavas un Jelgavas novada skolām un bērnu un jauniešu centriem. Bērni bija veidojuši inženiertehniskos projektus, kas salāgoti ar latviešu tautas ticējumu tematiku. Bērnu un jauniešu darbus vērtēja žūrija, kuras sastāvā bija gan organizatoru un atbalstītāju pārstāvji, gan arī Jelgavas Ledus halles pārstāvis.
Iekštelpās norisinājās arī dronu sacensības, kurās bija 12 dalībnieki no Jelgavas, Rīgas, Ādažiem, Mārupes, Ogres un Bauskas. 1. vietu ieguva sacensību jaunākais dalībnieks Pēteris Ozoliņš, kurš mācās Rīgas 64. vidusskolā un ar droniem nodarbojas jau divus gadus. Viņš ar savu veiklību dronu vadīšanā apsteidza ne tikai citus jauniešus, bet arī sacensību vecāko dalībnieku, kuram bija vairāk nekā 50 gadu.
Rubika kuba sacensības, kurās piedalījās 30 dalībnieki no visām trīs Baltijas valstīm, sacenšoties septiņās kategorijās, organizēja Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas 9. klases skolnieks Dāvis Smagars, kurš paralēli valsts eksāmeniem atrada laiku, lai nodrošinātu gan dalībniekus no ārvalstīm, gan arī sacensību norisi. Rubika kuba sacensību specifika ir tāda, ka paši dalībnieki ne tikai piedalās, bet arī vērtē citu sniegumu. Turklāt Rubika kuba sacensības notika teltī, nevis iekštelpās, kā tas ir ierasts. Šoreiz Rubika kuba galvenajā disciplīnā uzvarēja pārstāvis no Lietuvas.
Festivālā norisinājās arī Latvijas Robotikas festivāla Zemgales reģionālā kārta - Jelgavas Robotikas čempionāts, dalībniekiem sacenšoties 9 disciplīnās (līnijas sekošanā, LEGO un Mini Sumo, robotu cīņās dažādās vara kategorijās) dažādās vecuma grupās. Šajās sacensībās startēja 63 jaunie robotikas entuziasti no Latvijas (Jelgavas, Gulbenes, Ozolniekiem, Jēkabpils, Rīgas, Priekuļiem, Rēzeknes, Kaunatas, Ikšķiles, Daugavpils, Preiļiem, Aknīstes un Siguldas) un Lietuvas. Visvairāk balvu robotikas dažādās disciplīnās vedīs mājās dalībnieki no Aknīstes vidusskolas.
Visas dienas garumā apmeklētāji – ģimenes ar bērniem ne tikai vēroja spraigas tehnoloģiju disciplīnas, bet arī līdzdarbojās zinātnes eksperimentos un tehnoloģiju darbnīcās. Piemēram, vairāki bērni izmēģināja 3D printera modelēšanu un objektu printēšanu, būvēja automodeļus, izmēģināja VR briļļu aktivitātes. Apmeklētājiem bija iespēja arī izmēģināt metināšanas prasmes.
Paralēli tehniskajām stacijām uz tehnoloģiju festivāla centrālās skatuves muzicēja jaunie mūziķi, kā arī vienā no teltīm norisinājās teātra sporta turnīrs ar dalībniekiem no dažādām Latvijas pilsētām.
Festivāls apliecināja pieaugošo bērnu un jauniešu interesi par tehnoloģijām, inženierzinātnēm un radošo problēmu risināšanu, vienlaikus veicinot sadarbību starp Latvijas un Baltijas valstu jaunajiem tehnoloģiju entuziastiem.