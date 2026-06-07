Grupa “Astro’n’out” aicina izklaides nozari domāt zaļāk
Grupa "Astro’n’out" kopā ar partneriem radījusi ilgtspējīgu pasākumu rokasgrāmatu, informēja apvienības pārstāve Ance Caune.
Pērn grupa "Astro’n’out" devās akustiskajā koncerttūrē "Mūc" un kā vienu no uzdevumiem izvirzīja ilgtspēju, tostarp pētīt, kā pēc iespējas samazināt tūres ietekmi uz vidi. Savu pieredzi grupa kopā ar iniciatīvas "ReGen paaudze" partneriem apkopojusi materiālā "Ilgtspējīgu pasākumu rokasgrāmata", lai aktualizētu ilgtspējas jautājumus izklaides nozarē un dalītos praktiskos risinājumos, kas var noderēt arī citu pasākumu organizatoriem.
Rokasgrāmata piedāvā ieskatu, kā ilgtspējas principus var integrēt pasākumu un izklaides industrijā. Vienlaikus tā kalpo kā pieredzes stāsts par to, kā mākslinieki pārskata savus ieradumus, meklē gudrākus risinājumus un mācās pieņemt citādākus lēmumus koncertu organizēšanā.
Grupas "Astro’n’out" soliste Māra Upmane-Holšteine atzīmē, ka, veidojot koncerttūri, apvienība saprata, ka ilgtspēja pasākumos nav perfekts rezultāts ar vienu ideālo formulu. Viņasprāt, tā ir gatavība uzdot jautājumus, meklēt risinājumus un dažreiz arī atteikties no ierastā. Upmane-Holšteine atzīmēja, ka ar šo rokasgrāmatu tās veidotāji grib parādīt, ka iespēju ir daudz un ir lietas, ko var izdarīt vienkāršāk, nekā sākumā šķiet.
"Ilgtspējīgu pasākumu rokasgrāmata" tapusi sadarbībā ar "AJ Power Recycling" un "ZAAO", un tā piedāvā ne tikai piemērus, bet arī praktiskus un viegli īstenojamus risinājumus pasākumu organizatoriem - no scenogrāfijas, tērpiem, transporta un enerģijas patēriņa līdz ēdināšanai un auditorijas iesaistei.