Silakrogā aizturētais bijis notiesāts par smagu miesas bojājumu nodarīšanu, nevis slepkavību.
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Šodien 13:49
Neuzmanīgais atpūtnieks Silakrogā bijis notiesāts par smagu miesas bojājumu nodarīšanu, nevis slepkavību
Ropažu novada pašvaldības policijas Silakrogā aizturētais vīrietis patiesībā bijis notiesāts par smagu miesas bojājumu nodarīšanu, nevis slepkavību, kā izskanēja iepriekš.
Vīrietis bija izsludināts meklēšanā, jo bija notiesāts par tīšu smagu miesas bojājumu nodarīšanu, apliecināja Valsts policija.
Ropažu novada pašvaldības policija iepriekš informēja, ka patrulēšanas laikā Silakrogā pamanītas divas personas, kuras vizuāli radīja iespaidu, ka atrodas spēcīgā alkohola reibumā.
Policijas darbiniekiem veicot pārrunas un pārbaudot personu datus, konstatēts, ka viena no personām izvairās no apcietinājuma.