Neuzmanīgais atpūtnieks Silakrogā bijis notiesāts par smagu miesas bojājumu nodarīšanu, nevis slepkavību
Foto: Ropažu novada pašvaldības policija
Silakrogā aizturētais bijis notiesāts par smagu miesas bojājumu nodarīšanu, nevis slepkavību.
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Neuzmanīgais atpūtnieks Silakrogā bijis notiesāts par smagu miesas bojājumu nodarīšanu, nevis slepkavību

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Jauns.lv/LETA

Ropažu novada pašvaldības policijas Silakrogā aizturētais vīrietis patiesībā bijis notiesāts par smagu miesas bojājumu nodarīšanu, nevis slepkavību, kā izskanēja iepriekš.

Neuzmanīgais atpūtnieks Silakrogā bijis notiesāts ...

Vīrietis bija izsludināts meklēšanā, jo bija notiesāts par tīšu smagu miesas bojājumu nodarīšanu, apliecināja Valsts policija. 

Ropažu novada pašvaldības policija iepriekš informēja, ka patrulēšanas laikā Silakrogā pamanītas divas personas, kuras vizuāli radīja iespaidu, ka atrodas spēcīgā alkohola reibumā.

Policijas darbiniekiem veicot pārrunas un pārbaudot personu datus, konstatēts, ka viena no personām izvairās no apcietinājuma.

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