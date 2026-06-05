Orķestris “Rīga” un VAK “Latvija” aicina uz koncertu Sv. Jāņa baznīcā
1941. gadā izsūtīto Latvijas iedzīvotāju un viņu ģimeņu piemiņai 14. jūnijā plkst. 19.00 Rīgas Sv. Jāņa baznīcā izskanēs koncerts “Iesarkana saule lec”. Orķestris “Rīga” diriģenta Valda Butāna vadībā koncertēs kopā ar Valsts Akadēmisko kori “Latvija” un solistēm Beāti Zviedri (soprāns) un Lindu Pētersoni (mecosoprāns). Ieeja koncertā ikvienam interesentam ar bezmaksas ielūgumiem, kas no 8. jūnija pieejami “Biļešu paradīzes” kasēs un tiešsaistē.
Koncerta “Iesarkana saule lec” mūzikā sastopas dažādu paaudžu mūsdienu komponistu skatījums uz cilvēka dzīves lielajiem jautājumiem – piederību, atmiņu, zaudējumu un cerību. No apcerīga un tautas tradīcijā sakņota vēstījuma koncerts vedīs emocionāli piesātinātā muzikālā stāstā par cilvēka dzīves trauslumu un gara izturību. Programmas autors, orķestra “Rīga” mākslinieciskais vadītājs un diriģents Valdis Butāns stāsta par koncertā izvēlēto latviešu komponistu mūziku: “šos skaņdarbus vieno cilvēka likteņa, atmiņas un laika cikliskuma tēmas. Pieminot 1941. gada traģisko notikumus, šie mūzikas vēstījumi koncertā izskanēs jaunā gaismā. Programmas nosaukums aizgūts no tautasdziesmu poētikas, saulei simbolizējot ne tikai dabas cikliskumu, bet arī likteņa uzliktos pārbaudījumus.”
Centrālo vietu programmā ieņem Selgas Mences oratorija “Laika vējos” (2016), kurā autore pievēršas laika ritējuma un cilvēka mūža tēmai, kā arī vēstures atstātajām pēdām individuālajā un kolektīvajā atmiņā. Selgas Mences mūzikā emocionālā izteiksme organiski savienojas ar izsmalcinātu kompozīcijas tehniku un bagātīgu skanējumu. Oratorijas atskaņojumā piedalīsies orķestris “Rīga”, solistes Linda Pētersone un Beāte Zviedre, kā arī VAK “Latvija”.
Programmā iekļauta komponista Jura Vaivoda apdare latgaliešu tautasdziesmai “Mōte dēleņu auklēja” (1998), kas izskanēs VAK “Latvija” balsīs. Gan tautasdziesmas teksti, gan komponista mūzika ar smalkiem izteiksmes līdzekļiem atklāj mātes un dēla attiecību emocionālo dziļumu. Cieņa pret tautas melodiju un niansēta skaņu valoda ļauj senajam tekstam uzrunāt arī mūsdienu klausītāju. Tautasdziesmā ietvertā atvadu un likteņa tēma koncertā iegūst papildus nozīmi, atceroties tūkstošiem Latvijas ģimeņu, kuras vardarbīgi izšķīra 1941. gada deportācijas.
Programmā iekļauta arī Jēkaba Jančevska svīta no izrādes “Brands” (2023), kurā soprāna solo uzticēts Beātei Zviedrei. Jančevskis ir viens no redzamākajiem jaunās paaudzes latviešu komponistiem, kura darbos līdzās mūsdienīgai skaņu valodai bieži jaušama filozofiska un garīga ievirze. Mūzika izrādei “Brands” veidota kā cilvēka ideālu, pienākuma un iekšējās cīņas atspoguļojums, un svīta atklāj šī materiāla dramatisko vērienu un emocionālo spriegumu, kur līdzās sāpju un zaudējuma motīvam saklausāms arī gara spēka apliecinājums.
Koncerts “Iesarkana saule lec” skanēs svētdien, 2026. gada 14. jūnijā, komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienā, plkst. 19.00 Rīgas Sv. Jāņa baznīcā, Vecrīgā. Ikviens rīdzinieks un pilsētas viesis aicināts koncertu apmeklēt bez maksas, iepriekš izņemot ielūgumus, kas no pirmdienas, 8. jūnija, plkst. 10.00 pieejami visās “Biļešu paradīzes” kasēs un tiešsaistē. Koncerta norisi atbalsta Rīgas valstspilsētas pašvaldība.