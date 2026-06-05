Pieciem Švinkas biroja darbiniekiem kompensācijās izmaksāti 35 000 eiro
Pieciem bijušā satiksmes ministra Ata Švinkas (P) biroja darbiniekiem kompensācijās kopumā izmaksāti 35 000 eiro, informēja Satiksmes ministrija (SM).
Ministrijā norādīja, ka darba attiecības pārtrauktas ar Švinkas parlamentāro sekretāru Kristapu Zaļo, biroja vadītāju Beāti Rapu, ministra palīdzi Renāti Saulīti, kā arī ministra padomniekiem Andri Eglāju un Alisi Podnieci.
Kompensācijās kopumā izmaksāti 35 000 eiro.
Informācija SM mājaslapā liecina, ka SM valsts sekretāra amatā darbu turpina Andulis Židkovs, kā arī SM valsts sekretāra vietnieces Elīna Šimiņa-Neverovska, Inguna Strautmane un Kristīne Pudiste.
Jaunā satiksmes ministra Riharda Kozlovska (JV) birojā par SM parlamentāro sekretāru iecelts līdzšinējais Finanšu ministrijas (FM) parlamentārais sekretārs Jānis Upenieks (JV).
Vienlaikus Kozlovskis turpinās sadarbību ar līdzšinējo Iekšlietu ministrijas (IeM) biroja vadītāju Beati Barkāni-Iļjenkovu.
Informācija SM mājaslapā liecina, ka ministra padomniece būs Katrīna Laura Tkačenko. Viņa strādā kā projekta vadītāja stratēģiskās komunikācijas aģentūrā "VA Communications", kā arī viņa ir bijusi kādreizējā premjera un ārlietu ministra Krišjāņa Kariņa padomniece.
Ministrijā iepriekš norādīja, ka biroja komanda tiks paplašināta, piesaistot zinošākos un profesionālākos kandidātus ar satiksmes nozari saistītajās tēmās.
Saeima šogad 28. maijā apstiprināja jauno valdību, kuru vada Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS).
Jauno valdību veido "Apvienotais saraksts" (AS), Nacionālā apvienība (NA), "Jaunā vienotība" (JV) un Zaļo un zemnieku savienība (ZZS).