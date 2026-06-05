Tramps vēstulē Lietuvas prezidentam pateicas par gatavību palīdzēt Hormuza šaurumā
ASV prezidents Donalds Tramps vēstulē Lietuvas prezidentam Gitanam Nausēdam pateicies Lietuvai par gatavību palīdzēt kuģošanas brīvības Hormuza šaurumā nodrošināšanā.
Kā piektdien informēja Lietuvas prezidenta birojs, Tramps vēstulē pauda, ka "viņam daudz nozīmē" Lietuvas piedāvājums piedalīties misijā Hormuza šaurumā.
Maijā Lietuvas Valsts aizsardzības padome atbalstīja līdz 40 militārā un civilā personāla pārstāvju nosūtīšanu uz Hormuza šaurumu, lai piedalītos mīnu neitralizēšanas operācijās un nodrošinātu netraucētu kuģu satiksmi. Šo lēmumu pašlaik Seimā izskata steidzamības procedūrā.
Aizsardzības ministrs Roberts Kauns iepriekš norādīja, ka Lietuvas karavīri un speciālisti varētu piedalīties gan Lielbritānijas un Francijas vadītajā daudznacionālajā misijā, lai atjaunotu brīvu kuģu satiksmi, gan ASV vadītajā starptautiskajā operācijā, kuras mērķis ir garantēt jūras drošību un koordināciju šaurumā.
Trampa vēstulē arī teikts, ka Lietuva vienmēr ir bijusi uzticams ASV draugs un partneris. Tajā piebilsts, ka gatavība nodrošināt piekļuvi un pastāvīgas dislokācijas iespējas ASV karavīriem atkārtoti apstiprina abu valstu ilgstošās saites, kas pastāv jau vairāk nekā gadsimtu.
Vēstule prezidenta kancelejā tika saņemta šonedēļ pēc ASV karaspēka rotācijas beigām Lietuvā.
Kauns otrdien paziņoja, ka ir saņēmis apliecinājumu no ASV, ka aizbraukušo karaspēku aizstās jauns, lai gan jaunā kontingenta ieršanās laiks joprojām nav precizēts.