Kulbergs pieņēmis darbā arī padomnieku transporta, sakaru un citu lielo projektu īstenošanas jautājumos
Ministru prezidenta Andra Kulberga (AS) birojā darbu sācis padomnieks transporta, sakaru un citu lielo projektu īstenošanas jautājumos Valters Bolevics, pavēstīja Valsts kancelejā.
Kulberga birojs argumentē, ka Bolevics ir "jomas eksperts ar ievērojamu starptautisko pieredzi liela apjoma konsultāciju projektu vadībā, izstrādājot biznesa plānus, koncesijas līgumus, pārmaiņu procesus, korporatizācijas, mērķa rādītājus un līdzīga rakstura vadībzinātnes jomas projektus Saūda Arābijā un citās Tuvo Austrumu valstīs".
Bolevicam strādājot kādreizējā Pārresoru koordinācijas centrā, viņa atbildībā bija transporta nozare. Viņš devis ieguldījumu Nacionālā attīstības plāna 2014.-2020. gadam izstrādē, kā arī virknes citu nozares likumprojektu un Ministru kabineta noteikumu sagatavošanā un pilnveidošanā, klāsta premjera birojs.
Bolevics ir ieguvis doktora zinātnisko grādu uzņēmējdarbības vadībā. Viņš saņēmis gan Ministru prezidenta, gan Ministru kabineta atzinības rakstus.
Bolevics piecus gadus bijis arī Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācijas direktors.
Bolevics ir devītais Kulberga biroja darbinieks. Viņa biroju vada Mareks Gruškevics, Mārtiņš Brencis ir premjera padomnieks valsts pārvaldes jautājumos, Elīna Šverna - padomniece komunikācijas jautājumos.
Savukārt ārštata padomnieks juridiskajos jautājumos būs Krišs Lipšāns, bet ārštata padomnieks informācijas un komunikācijas tehnoloģiju un vēlēšanu jautājumos būs Krists Avots.
Tāpat Ministru prezidenta birojā darbu turpina padomnieks ārlietu jautājumos Ivars Liepnieks, padomnieks Eiropas Savienības jautājumos Salvis Draviņš un konsultante protokola jautājumos Skaidrīte Zarāne.
Jau ziņots, ka Saeima 28. maijā apstiprināja jauno valdību, kuru vadīs Kulbergs. Jauno valdību veido "Apvienotais saraksts", Nacionālā apvienība, "Jaunā vienotība" un Zaļo un zemnieku savienība.