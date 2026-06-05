F-1 čempionāta posms Lasvegasā notiks vismaz līdz 2037. gadam
Pirmās formulas (F-1) sacensību kalendārā Lasvegasas "Grand Prix" sacīkste tiks iekļauta vismaz līdz 2037. gadam.
Par vienošanās pagarināšanu uz desmit gadiem tika pavēstīts pirms šonedēļ gaidāmās Monako "Lielās balvas" izcīņas.
Lasvegasas ielu trase pirmo F-1 sacīksti uzņēma 2023. gada novembrī. Lasvegasas "Grand Prix" trīs norises reizes ir radījušas vairāk nekā trīs miljardu dolāru (aptuveni 2,5 miljardu eiro) lielu ekonomisko ietekmi uz Nevadas dienvidu reģionu.
"Vienmēr esam ticējuši, ka Lasvegasa kļūs par mūsu klātbūtnes svarīgu daļu Amerikas Savienotajās Valstīs, un šis vienošanās pagarinājums kopā ar pēdējo gadu panākumiem nostiprina mūsu ilgtermiņa apņēmību būt šajā svarīgajā tirgū," izcēla F-1 prezidents Stefano Domenikali.
Divās no trijām Lasvegasas "Grand Prix" sacīkstēm uzvarējis Makss Verstapens, kurš bija ātrākais arī pērn, bet 2024. gadā uzvaru svinēja Džordžs Rasels. Šosezon Lasvegasas "Lielās balvas" izcīņa norisināsies novembrī, uzņemot 20. šīs sezonas F-1 sacensību posmu.