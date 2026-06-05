Diddy advokāts atklāj līdz šim maz zināmas detaļas par repera dzīvi cietumā
Mūzikas magnāts Šons "Diddy" Kombss cietumā atrodas jau septiņus mēnešus. Lai gan viņa dzīve šajā laikā piedzīvojusi būtiskas pārmaiņas, reperis joprojām cer uz sev labvēlīgu tiesas lēmumu, kas varētu mazināt viņam piespriesto sodu.
Kā reperim Diddy klājas cietumā, nesen pastāstījis viņa advokāts Džūda Engelmeijers, norādot, ka mūziķis saglabā optimismu un aktīvi seko līdzi visām savas tiesvedības niansēm.
"Viņš jau gandrīz kļuvis par jurista palīgu, ja ne par pašu juristu. Manā pieredzē klienti, kuri rūpīgi iedziļinās savās lietās, bieži vien panāk labākus rezultātus," intervijā izdevumam “Us Weekly” sacīja advokāts.
Runājot par ikdienu Fortdiksas cietumā, Engelmeijers atklāja, ka Diddy cenšas pielāgoties jaunajiem apstākļiem un cenšas “būt tāds pats kā pārējie puiši – laipns un izpalīdzīgs.” Lai gan daļa ieslodzīto uz viņu raugās citādi slavenības statusa dēļ, Diddy to neizmantojot savā labā. "Viņš bieži sarunājas ar cilvēkiem individuāli, uzklausa viņus un pat sniedz padomus. Viņam ir sava piekritēju grupa, un cilvēki viņu ciena, taču viņš daudz laika pavada arī vienatnē," skaidroja advokāts.
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Pašlaik Diddy strādā cietuma bibliotēkā, kur ikdienā komunicē ar citiem ieslodzītajiem. Viņš interesējas par viņu lasītajām grāmatām un nereti iesaka arī citus darbus, kas varētu šķist saistoši.
Brīvajā laikā reperis cenšas uzturēt sevi labā fiziskā un emocionālā formā. Viņš regulāri apmeklē sporta zāli, spēlē basketbolu, kā arī nodarbojas ar meditāciju un lūgšanām.