Ugunsgrēkos Krāslavas novadā un Olainē cietuši cilvēki
Aizvadītajā diennaktī ugunsgrēkos Krāslavas novadā un Olainē cietuši cilvēki, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD).
Plkst. 16.31 VUGD saņēma izsaukumu uz Zemgales ielu Olainē. Notikuma vietā divstāvu dzīvojamās mājas otrā stāva dzīvokļa vannas istabā dega sadzīves mantas divu kvadrātmetru platībā. No piedūmotā dzīvokļa ugunsdzēsēji glābēji evakuēja cilvēku, kuru nodeva mediķiem.
Aizvadītajā naktī glābēji devās uz Krāslavas novada Indras pagastu, kur dega vienstāva koka māja 70 kvadrātmetru platībā. Ugunsgrēkā cieta cilvēks, kurš tika nodots mediķiem.
Ceturtdien saņemts izsaukums uz Bauskas novada Valles pagastu, kur dega mežs 1,57 hektāru platībā. Notikuma vietā strādāja arī Valsts meža dienesta un Bārbeles brīvprātīgo formējuma ugunsdzēsēji.
Ugunsgrēka dzēšanas darbus apgrūtināja spēcīgais un mainīgais vējš, kā arī tas, ka ūdens ugunsgrēka dzēšanai tika nodrošināts ar pievešanu no aptuveni kilometru attālās upes.
Aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma 56 izsaukumus - 20 uz ugunsgrēku dzēšanu, tai skaitā uz trīs meža ugunsgrēku dzēšanu, 16 uz glābšanas darbiem, bet vēl 20 izsaukumi bija maldinājumi.