"Sirdsdziesmas" zvaigzne Normunds Zušs: "Es nekad neesmu aizstājis Gunti Skrastiņu"
Mūziķis, Latvijas Radio 2 balss un raidījuma “Latvijas Sirdsdziesma” vadītājs Normunds Zušs intervijā žurnālam “Patiesā Dzīve” atklāti stāsta par savām šaubām, ģimeni, bērnību un dzīvi ārpus skatuves.
Intervijā Normunds Zušs atklāj savas attiecības ar vecākiem, to, ka biežāk ticies ar tēvu, nevis ar mammu un ka viņu uzaudzinājusi vecmamma. Tieši viņa Normundu pievērsusi mūzikai. “Man gribas dzīvot tā, lai meitai būtu skaistāka bērnība, nekā bija man,” mūziķis neslēpj.
Normunds atklāj arī savu ceļu, kā nonācis radio un kā kļuvis par raidījumā “Latvijas Sirdsdziesma” vadītāju. “Aizejot Guntim, man bija liels gods turpināt viņa darbu. Cilvēki jau mani pazina gan no Galaktikas, gan kā Normundu Zušu, gan no “Koru kariem”, gan no radio ētera. Līdz brīdim, kad sāku vadīt raidījumu, mēs ar “Galaktiku” tajā piedalījāmies gandrīz katru gadu, bet pēc tam tas vairs nebija iespējams interešu konflikta dēļ.
Es nekad neesmu aizstājis Gunti Skrastiņu. To neviens nevarētu, lai cik labs aktieris vai raidījuma vadītājs būtu. Guntis bija Guntis, un cits vadītājs ir cits vadītājs. Konkrēti šajā gadījumā tas esmu es.”
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