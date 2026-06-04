Saulkrastu novadā sākusies ielu un ceļu remontdarbu sezona
SIA “Saulkrastu Komunālserviss” ir uzsācis šīs sezonas ielu un ceļu seguma uzturēšanas, remonta un atjaunošanas darbus.
Šogad vairākās ielās un ceļu posmos tiks veikta divkāršā virsmas apstrāde, kā arī asfaltbetona seguma atjaunošanas un kalpošanas laika pagarināšanas darbi. Darbu mērķis ir uzlabot ceļu kvalitāti, satiksmes drošību un nodrošināt ilgtspējīgu pašvaldības ceļu infrastruktūras uzturēšanu.
Divkāršās virsmu apstrādes tehnoloģija tiks veikta šādām ielām vai to posmiem:
- Skolas iela, Saulkrasti
- Bērzu iela, Saulkrasti
- Dīķu iela, Saulkrasti
- Pērses iela, Saulkrasti
- Inčupītes iela, Saulkrasti
- Tīklu iela, Saulkrasti
- Dzelzceļnieku iela, Saulkrasti
- Ausekļa iela, Saulkrasti
- Meža prospekts, Saulkrasti
- Irbenāju iela, Saulkrasti
- Upītes iela, Saulkrastu pagasts
- Kolkasraga iela un Robežu ielas, Saulkrastu pagasts
- Pulksteņu iela, Saulkrastu pagasts
- Jāņciema ceļš, Sējas pagasts
- Priežu iela, Sējas pagasts
Sākot ar 8. jūniju atsevišķām ielām sāksies šķembu ieklāšana, tiks regulēti kanalizācijas aku vāki. Jūnijā tiks veikti plānotie asfaltbetona seguma nomaiņas darbi Atpūtas, Aģes ielu posmos Saulkrastos un Murjāņos “Klintslejās”. Darbus plānots pabeigt līdz 15. jūlijam.
Tiks veikti arī asfaltbetona kalpošanas paildzināšanas darbi Ozolu ielā, Saulkrastos, ceļam 9247 Sēja – Jaunlauki (370m garumā) un ceļš 9267 Loja – Plaukas – Saulgoži (1480m garumā), Sējas pagastā.
Darbu veikšanas zonā autovadītājus lūdz braukt ar samazinātu ātrumu, jo tikko ieklātā šķembu kārtas akmentiņi var nodarīt bojājumus citam transportlīdzeklim, ievērot satiksmes organizācijas izmaiņas.