Valteram Kreišam šis bija jau 12. starts sezonā.
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Šodien 16:51
Kārtslēcējs Valters Kreišs sacensībās Somijā ierindojas sestajā vietā
Latvijas kārtslēcējs Valters Kreišs trešdien leģendārā somu skrējēja Pāvo Nurmi vārdā nosauktajās spēlēs Turku ierindojās sestajā vietā, ziņo Latvijas Vieglatlētikas savienība (LVS).
Kārtslēcēju sacensībās Latvijas rekordists Kreišs, ar pirmo mēģinājumu veicis augstumu 5,45 metri, trīskārt nepārvarēja latiņu 5,60 metru augstumā, ierindojoties sestajā vietā. Šis bija Kreiša 12. starts šosezon. Uzvarētājs grieķis Emmanuils Karalis pārvarēja tieši sešus metrus.
Savukārt tradicionālajās "Britisch Millers Club" skrējēju sacensībās Lielbritānijas pilsētā Birmingemā Roberts Glazers 1500 metru distanci veica jauna personiskā rekorda laikā - trīs minūtes un 47,26 sekundes, kas šogad ir otrs labākais rezultāts Latvijā aiz Kristera Kudļa sasniegtā rezultāta (3:46,66).