Rīgas zoodārzā top Himalaju ekspozīcija, kurā būs sniega leopardi un Tibetas melnie lāči
Rīgas nacionālajā zooloģiskajā dārzā sākusies Himalaju ekspozīcijas būvniecība, informēja zooloģiskā dārza mārketinga un komunikācijas vadītāja Roberta Treija.
"Himalaji" ir zooloģiskā dārza ilgtermiņa attīstības plāna "Masterplan 2035" pirmais posms. Būvniecības laikā tuvāko gadu laikā tiks izveidota jauna kalnu reģiona ekspozīcija, kas apvienos mūsdienīgus dzīvnieku labturības risinājumus, izglītojošu saturu un apmeklētāju pieredzi, sola zoodārzs.
Jauno ekspozīciju veido teritorijā, kur iepriekš atradās vairākas vēsturiskās zoodārza ekspozīcijas, kas kļūs par tematisku vidi un atspoguļos Āzijas kalnu reģionu dabu, ainavu, tajā sastopamās dzīvnieku sugas, kā arī cilvēka un dzīvnieku līdzāspastāvēšanu.
Topošās ekspozīcijas centrā būs Tibetas ciems - zona, kas gan ar arhitektoniskajiem risinājumiem, gan ainavisko veidojumu, gan izvēlēto dzīvnieku sugām veidošot sajūtu par ceļojumu uz Himalaju reģionu.
Ekspozīcija tiek veidota kā daļa no plašāka zooloģiskā dārza attīstības redzējuma - pārejas no atsevišķām dzīvnieku mītnēm uz biotopos balstītām teritorijām, kurās dzīvnieku labturība, apmeklētāju pieredze un izglītojošais saturs veido vienotu stāstu.
Kopumā "Himalaju" teritorijā plānots izveidot vairāk nekā 11 ekspozīcijas, kurās būs aplūkojamas vairāk nekā 20 dzīvnieku sugas. To vidū būs gan zooloģiskajā dārzā esošās sugas, piemēram, Mišmi takini, Indijas dzeloņcūkas, baltpurna brieži un citas, gan jaunas sugas, tostarp sniega leopardi un Tibetas melnie lāči.
Ekspozīcijā atgriezīsies arī manuli. Plānots, ka jaunajā teritorijā būs arī caurstaigājama putnu ekspozīcija, plēsīgo putnu zona ar bārdainajiem grifiem un klinšu ērgļiem, kā arī vairākas jauktās ekspozīcijas, tostarp Himalaju melno lāču un zeltaino šakāļu kopīga mītne, Mišmi takinu un Ķīnas zilo aitu ekspozīcija, kā arī plato zona kiangiem un jakiem.
Plānots, ka "Himalaju" ekspozīcijas izveide izmaksās 8,3 miljonus eiro.
Pēc zoodārza vadības vārdiem, viena no gaidītākajām pārmaiņām būs lāču atgriešanās Rīgas zooloģiskajā dārzā. Jaunajā ekspozīcijā plānots izmitināt Tibetas melno lāci, kas uzturēsies kopā ar zeltainajiem šakāļiem. Apmeklētājiem būs iespēja redzēt arī sniega leopardu - vienu no simboliskākajām augstkalnu sugām, kas vienlaikus ļauj runāt par apdraudētām kalnu ekosistēmām un sugu aizsardzību.
"Himalaji" ir pirmais no septiņiem "Masterplan 2035" posmiem. Plāna mērķis ir pakāpeniski pārveidot Rīgas zooloģisko dārzu par mūsdienīgu četru sezonu bioparku, kura centrā ir sugu saglabāšana, sabiedrības izglītošana un ilgtspēja.
Kā liecina "Firmas.lv" informācija, "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" 2025. gadā strādāja ar 5,41 miljona eiro apgrozījumu un 51 750 eiro peļņu. Uzņēmums pilnībā pieder Rīgas pašvaldībai.