Darja Semeņistaja izcīnījusi smagu uzvaru.
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Šodien 16:59
Darja Semeņistajai grūta uzvara pirmajā kārtā "WTA 125" turnīrā Horvātijā
Latvijas tenisiste Darja Semeņistaja ceturtdien Horvātijā svinēja uzvaru Makarskas "WTA 125" turnīra vienspēļu sacensību pirmajā kārtā.
Semeņistaja, kura pasaules rangā ieņem 110. vietu un ir izsēta ar piekto numuru, ar 6-3, 5-7, 7-6 (7:5) pieveica horvātieti Tenu Lukasu (WTA 448.). Par uzvaru Latvijas tenisiste nopelnīja 15 pasaules ranga punktus.
Otrajā kārtā Semeņistaja tiksies ar 19 gadus veco amerikānieti Akašu Urhobo (WTA 185.), kas pirmajā kārtā ar 3-6, 6-3, 6-1 pieveica pasaules ranga 125. raketi no Slovākijas Rebeku Šramkovu.
Jau ziņots, ka otrdien Semeņistaja pārī ar šveicieti Naimu Karamoko cieta zaudējumu dubultspēļu pirmajā kārtā, nopelnot vienu pasaules dubultspēļu ranga punktu. Turnīrs Makaraskā māla seguma kortos beigsies svētdien.