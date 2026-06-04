2026. gada "Aftercare Forums" Rīgā pulcē vairāk nekā 90 ekspertus no visas pasaules
Vairāk nekā 90 investīciju un ekonomikas attīstības profesionāļu no 20 valstīm šonedēļ ieradušies Rīgā, lai piedalītos "Aftercare Forum 2026". Pasākuma laikā dalībnieki meklē risinājumus, kā ar tehnoloģiju, datu analīzes un ciešākas sadarbības palīdzību sekmēt investīcijas, uzņēmumu izaugsmi un valstu konkurētspēju.
Forumu rīko Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) sadarbībā ar starptautisko konsultāciju uzņēmumu Cities & Collaboration.
Latvijai šī foruma norise apliecina pārmaiņas investīciju piesaistes pieejā. Lai gan jaunu investoru piesaiste joprojām ir būtiska, arvien lielāka nozīme tiek piešķirta darbam ar uzņēmumiem, kas jau darbojas Latvijā, ilgtermiņa attiecību stiprināšanai un investoru pēcapkalpošanas pakalpojumu attīstībai.
Kā viena no Eiropas digitāli attīstītākajām ekonomikām Latvija jau šodien demonstrē, kā investoru pēcapkalpošana kļūst par nozīmīgu ekonomikas attīstības un konkurētspējas instrumentu. Vairāk nekā puse no 2025. gadā ar LIAA atbalstu piesaistīto investīciju apjoma veidojās no uzņēmumu paplašināšanās un reinvestīciju projektiem.
Atklājot forumu, ekonomikas ministrs Viktors Valainis uzsvēra investoru atbalsta nozīmi visā uzņēmuma attīstības ciklā: “Investīciju piesaiste nebeidzas ar lēmumu par investīciju veikšanu vai publisku paziņojumu. Tieši pēc šī brīža sākas ilgtermiņa darbs ar investoru. Katrs atrisinātais jautājums, savlaicīgi sniegts atbalsts un uzturētas attiecības stiprina uzticēšanos, kas vēlāk var pārtapt atkārtotās investīcijās, uzņēmumu paplašināšanā un ilgtermiņa ekonomikas izaugsmē. Šobrīd Latvijā darbojas vairāk nekā 500 starptautisko investoru, un aptuveni puse no tiem apsver turpmākas investīcijas Latvijā. Apvienojot tehnoloģijas, datus un ciešu sadarbību ar investoriem, mēs varam labāk identificēt izaugsmes iespējas, sniegt mērķtiecīgāku atbalstu uzņēmumiem un stiprināt Latvijas konkurētspēju arvien dinamiskākā globālajā ekonomikā.”
Ministra paustais atspoguļo plašāku tendenci investīciju piesaistes organizāciju darbā visā pasaulē. Arvien vairāk valstu koncentrējas ne tikai uz jaunu investīciju projektu piesaisti, bet arī uz esošo investoru izaugsmes, paplašināšanās un reinvestīciju veicināšanu.
Daudzām investīciju piesaistes organizācijām investoru izaugsmes un atkārtotu investīciju veicināšana kļūst tikpat svarīga kā jaunu projektu piesaiste. Tieši esošie investori bieži nodrošina būtisku daļu no jaunajām investīcijām, darbvietu radīšanas un uzņēmumu attīstības, padarot investoru pēcapkalpošanu par arvien nozīmīgāku ekonomikas attīstības politikas sastāvdaļu.
LIAA direktore Ieva Jāgere norāda: “Mūsdienās valstis konkurē ne tikai par investīcijām - tās konkurē par investoru uzticību. Tieši tādēļ investoru pēcaprūpe jeb aftercare kļūst par vienu no nozīmīgākajiem ilgtermiņa konkurētspējas virzītājiem. Spēja palīdzēt uzņēmumiem augt, reinvestēt un attīstīt jaunus projektus bieži rada lielāku ekonomisko pienesumu nekā sākotnējais investīciju lēmums. Šī foruma īpašā vērtība ir iespēja investīciju piesaistes profesionāļiem no 20 valstīm dalīties pieredzē par to, kā veidot ilgtermiņa partnerības ar investoriem un pārvērst viņu pieredzi praktiskos uzlabojumos uzņēmējdarbības vidē. Latvijai šī tēma ir īpaši aktuāla – vairāk nekā puse no 2025. gadā ar LIAA atbalstu piesaistītajām investīcijām bija reinvestīciju un paplašināšanās projekti.”
Kā neliela, atvērta un digitāli attīstīta ekonomika Latvija tehnoloģijās balstītu investoru pēcapkalpošanu uzskata par arvien svarīgāku konkurētspējas stiprināšanas instrumentu. Attīstot specializētas investoru pēcapkalpošanas funkcijas, investoru analītikas risinājumus un nozaru ekspertu komandas, LIAA stiprina spēju savlaicīgi identificēt investoru vajadzības, atbalstīt uzņēmumu attīstību un pārvērst investoru sniegto atgriezenisko saiti praktiskos uzņēmējdarbības vides uzlabojumos.
Komentējot šā gada foruma centrālo tēmu "Tehnoloģijās balstīta investoru pēcapkalpošana" (Tech-Powered Aftercare), Cities & Collaboration dibinātāja Karolīna Arjagada Pītersa (Carolina Arriagada Peters) uzsver:
“Mēs dzīvojam unikālā vēstures brīdī. Tehnoloģijas būtiski maina to, kā mēs strādājam, investējam, pieņemam lēmumus un dzīvojam. Biznesa iespējas ir milzīgas. Pārmaiņu temps ir nepārtraukts. Šīs pārmaiņas ir fundamentālas. Šā gada foruma tēma “Tehnoloģijās balstīta investoru pēcapkalpošana” atspoguļo tehnoloģiju arvien stratēģiskāko lomu nenoteiktības un pārmaiņu apstākļos, kā arī pieaugošo nozīmi, ko investoru iesaistes, koordinācijas un konkurētspējas stiprināšanā iegūst dati, analītika un digitālie risinājumi.”
Foruma programmā īpaša uzmanība pievērsta tam, kā investīciju piesaistes organizācijas pielāgojas strauji mainīgajai globālajai videi. Diskusijās tiek analizēts, kā mākslīgais intelekts, investoru analītikas sistēmas un datos balstīta lēmumu pieņemšana maina darbu ar investoriem un palīdz savlaicīgāk identificēt uzņēmumu paplašināšanās iespējas. Tāpat dalībnieki diskutē par ģeopolitikas ietekmi uz investīciju lēmumiem, talantu piesaisti un darbaspēka attīstību, kiberdrošību, sadarbību starp iesaistītajām pusēm un globālo biznesa pakalpojumu nozares attīstību.
Forumā tika prezentēti vairāki praktiski piemēri, kā investīciju piesaistes organizācijas izmanto tehnoloģijas un datus darbā ar investoriem. LIAA direktora vietniece Laura Štrovalde iepazīstināja ar Latvijas pieeju investoru pēcapkalpošanai, skaidrojot, kā aģentūra ir pārgājusi no Excel balstītas uzskaites uz vienotu projektu vadības platformu. Tas ļauj efektīvāk koordinēt darbu ar investoriem, savlaicīgāk identificēt uzņēmumu vajadzības un pieņemt datos balstītus lēmumus. LIAA izmanto arī mākslīgā intelekta risinājumus investoru profilu, redzamības un izaugsmes potenciāla analīzei.
Diskusijās ar Latvijā strādājošiem starptautiskajiem uzņēmumiem investori uzsvēra, ka līdzās talantiem, stabilai uzņēmējdarbības videi un infrastruktūrai arvien lielāka nozīme ir valsts institūciju spējai reaģēt ātri, koordinēti un proaktīvi. Savukārt kiberdrošības eksperti norādīja, ka pieaugošo digitālo risku apstākļos kiberdrošība kļūst ne tikai par tehnoloģiju, bet arī par investoru uzticības un uzņēmējdarbības noturības jautājumu.
Diskusijas Rīgā apliecina arī pieaugošu starptautisku vienprātību – investoru noturēšana, uzņēmumu paplašināšanās un reinvestīcijas kļūst tikpat nozīmīgas kā jaunu investīciju projektu piesaiste. Pulcējot investīciju piesaistes profesionāļus no 20 valstīm, Aftercare Forums nodrošina unikālu platformu praktisku risinājumu apmaiņai, pieredzes pārnesei un globālai diskusijai par to, kā veidot spēcīgākas, konkurētspējīgākas un noturīgākas investīciju ekosistēmas.