Valkas novada parādi tuvojas 700 000 eiro, FM draud ar finanšu stabilizācijas procesu
Finanšu ministrija secinājusi, ka Valkas novada pašvaldība nav izpildījusi valdības dotos uzdevumus finanšu situācijas sakārtošanai un joprojām nav spējusi pārliecinoši parādīt, kā plāno izkļūt no finanšu grūtībām. Turklāt pašvaldības kavēto maksājumu apmērs turpina pieaugt un jau sasniedzis gandrīz 700 000 eiro.
Trešdien, 3. jūnijā, Valkas novada pašvaldība Finanšu ministrijā (FM) iesniedza informāciju par Ministru kabineta (MK) šā gada 19. maija sēdē doto uzdevumu izpildi, pievienojot arī pašvaldības domes 28. maija lēmumu par grozījumiem 2026. gada budžetā.
Pēc iesniegto dokumentu analīzes un izvērtēšanas FM secināja, ka Valkas novada pašvaldība nav izpildījusi MK dotos uzdevumus un iesniegtā informācija nesniedz pārliecību par pašvaldības spēju stabilizēt savu finanšu situāciju.
Valdības mērķis bija panākt, lai pašvaldība pieņem lēmumus, kas primāri nodrošina uzņemto saistību izpildi un finanšu situācijas sakārtošanu. Taču pašvaldības pieņemtie budžeta grozījumi paredz aizņēmumu pārfinansēšanas rezultātā iegūtos gandrīz 647 tūkstošus eiro novirzīt sociālo pabalstu izmaksām, komunālo maksājumu pieauguma segšanai un līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.
Īpaši satraucoši ir tas, ka pašvaldības kavēto maksājumu apmērs turpina pieaugt. Uz šā gada 1. maiju tas jau sasniedzis gandrīz 700 tūkstošus eiro.
Tas nozīmē, ka pašvaldība ilgstoši nespēj pilnā apmērā un noteiktajos termiņos norēķināties par savām saistībām. Turklāt iesniegtajā informācijā nav sniegts skaidrs un finansiāli pamatots rīcības plāns, kā šie parādi tiks segti un kā tiks novērsta jaunu parādu veidošanās.
FM vairākkārt ir norādījusi, ka pašvaldības finanšu problēmas nav tikai īstermiņa naudas plūsmas jautājums. Tās ir saistītas ar ilgstoši īstenotu budžeta un finanšu vadības pieeju, kā arī ar izvēlēto siltumapgādes un ūdenssaimniecības pakalpojumu organizēšanas modeli, kas rada ievērojamu slogu pašvaldības budžetam. Iesniegtajos dokumentos nav saskatāmi konkrēti strukturāli risinājumi šo problēmu novēršanai.
FM uzskata, ka pašvaldības prioritātei šobrīd jābūt jau uzņemto saistību pilnīgai izpildei, tostarp savlaicīgiem norēķiniem ar kreditoriem un nodokļu samaksai likumā noteiktajos termiņos.
Iesniegtā informācija nerada pārliecību, ka pašvaldība spēs pati saviem spēkiem atjaunot finanšu stabilitāti un nodrošināt ilgtspējīgu budžeta pārvaldību. Tāpat nav sniegta skaidra atbilde, kā tiks nodrošināta pašvaldības autonomo funkciju izpilde ilgtermiņā, ja pašreizējās finanšu problēmas turpinās padziļināties. Tādēļ FM secina, ka MK dotie uzdevumi nav izpildīti pēc būtības. Pašvaldības iesniegtie lēmumi un skaidrojumi neapliecina finanšu situācijas stabilizēšanos, bet gan liecina par to, ka finanšu riski saglabājas un atsevišķos aspektos turpina pieaugt.
Tāpēc, ja Valkas novada pašvaldība vadība nespēs nodrošināt savu saistību izpildi, FM rosinās lemt par pašvaldības finanšu stabilizācijas procesa uzsākšanu. Tā tiks īstenota, lai nodrošinātu iedzīvotāju pakalpojumu nepārtrauktību, pašvaldības saistību izpildi un atbildīgu publisko līdzekļu pārvaldību.