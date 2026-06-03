Mūžībā devusies viena no Disneja slavenākajām balsīm - miris dziedātājs Peabo Braisons
Mūžībā devies amerikāņu R&B un soulmūzikas dziedātājs Peabo Braisons, kura balss kļuva pasaulslavena, pateicoties Disneja dziesmām “A Whole New World” no animācijas filmas “Aladins” un “Beauty and the Beast” no filmas “Skaistule un briesmonis”.
Saskaņā ar ģimenes paziņojumu, ko saņēmusi ziņu aģentūra “Associated Press”, Braisons miris otrdien pēc pārciesta insulta. Viņam bija 75 gadi.
“Mūs dziļi aizkustina mīlestība, lūgšanas un atbalsts, ko saņemam no faniem, draugiem un kolēģiem visā pasaulē,” teikts ģimenes paziņojumā.
“Tā ir milzīga sirds sāpe, taču mierinājumu sniedz apziņa, cik ļoti Peabo tika mīlēts un cik daudzu cilvēku dzīves aizskāra viņa balss un dāsnais gars. Viņa mantojums un mūzika dzīvos vēl daudzās paaudzēs,” norādīja ģimene.
Braisons bija amerikāņu R&B un soulmūzikas dziedātājs un dziesmu autors, kurš bija pazīstams ar savu samtaino balsi, romantiskajām balādēm un godalgotajiem duetiem. Vairāk nekā piecas desmitgades ilgās karjeras laikā viņš izdeva vairāk nekā 20 studijas albumus un astoņas reizes tika nominēts “Grammy” balvai.
Īpašu atpazīstamību viņš ieguva ar duetiem “Beauty and the Beast” kopā ar Selīnu Dionu, “A Whole New World” kopā ar Regīnu Bellu un “Tonight, I Celebrate My Love” kopā ar Robertu Flaku.
Mūzikas pasaulē Braisons tika dēvēts par “balāžu karali”, pateicoties emocionālajam izpildījumam un romantiskajam stilam.