Olimpiskais gars sasniegs Daugavpili un Alūksni: pilsētās ieradīsies Jaunatnes Olimpiādes lāpa
Daugavpils 751. jubilejas svinību laikā, 6. jūnijā, pilsētu sasniegs Latvijas Jaunatnes X Olimpiādes lāpa, kas svētku gājienā simboliski vienos pilsētas sportistus, trenerus un līdzjutējus ceļā uz gada nozīmīgāko jaunatnes sporta notikumu Valmierā.
Latvijas Jaunatnes Olimpiādes lāpas ierašanās Daugavpilī kļūs par vienu no spilgtākajiem pilsētas svētku notikumiem, izceļot sporta nozīmi pilsētas dzīvē un vēstot par gada lielāko jaunatnes sporta forumu Latvijā. Svētku gājiens sāksies plkst. 13.00 sāksies pie Daugavpils dzelzceļa stacijas un noslēgsies Vienības laukumā.
Pēc viesošanās Daugavpilī Latvijas Jaunatnes X Olimpiādes olimpiskā lāpa turpinās savu ceļu pa Latviju un jau 10. jūnijā ieradīsies Alūksnē, kur lāpas sagaidīšanas ceremonija notiks plkst. 9.00 Alūksnes novada pašvaldības administratīvās ēkas pagalmā Dārza ielā 11.
Lāpas ceļojums ir viens no simboliskākajiem notikumiem ceļā uz Latvijas Jaunatnes X Olimpiādi, kas no 18. līdz 20. jūnijam Valmierā pulcēs vairāk nekā 3600 jauno sportistu no 41 pašvaldības.
Konteksts
Olimpiskās lāpas ceļojums pa Latviju aizsākās 4. maijā Ventspilī, kur 2004. gadā notika pirmā Latvijas Jaunatnes Olimpiāde. Kopš tā laika tā apceļo pilsētas un novadus, kuru komandas piedalīsies šī gada sacensībās, simboliski vienojot pašvaldības kopīgā sporta notikumā. Viens no nozīmīgākajiem pieturas punktiem Latgalē būs tieši Daugavpils.
Šogad pēc sešu gadu pārtraukuma atjaunota Latvijas Jaunatnes Olimpiādes tradīcija, kas Valmierā pulcēs vairāk nekā 3600 jauno sportistu. Tās simboli ir talismani Lajo un Laja – divas sportiskas peles, kas iemieso jaunatnes sporta kustības atdzimšanu un jaunu enerģiju. To stāsts atgādina, ka sports spēj vienot cilvēkus un kopienas, iedvesmot jauniešus un stiprināt olimpiskās vērtības.
Daugavpilij šis notikums ir īpaši svarīgs, jo pilsētu Valmierā pārstāvēs kupla jauno sportistu komanda. Daudziem tā būs pirmā iespēja sacensties valsts mēroga sporta forumā, pārstāvot savu pilsētu un mērojoties spēkiem ar vienaudžiem no visas Latvijas.
Latvijas Jaunatnes X Olimpiāde norisināsies no 18. līdz 20. jūnijam Valmierā, pulcējot vairāk nekā 3600 jauno sportistu no 41 pašvaldības. Sacensības notiks 28 sporta veidos, bet programmu papildinās arī Sporta un veselības forums, kurā diskutēs par jaunatnes sporta attīstību, veselīgu dzīvesveidu un olimpiskajām vērtībām.
Pēc viesošanās Daugavpilī olimpiskā lāpa turpinās savu ceļu uz Valmieru, kur 18. jūnijā Jāņa Daliņa stadionā tā tiks svinīgi ienesta Latvijas Jaunatnes X Olimpiādes atklāšanas ceremonijā.