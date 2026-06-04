Ceturtdien laiks kļūs vējaināks un mākoņaināks
Ceturtdien Latvijā pastiprināsies vējš un mākoņi daļēji aizklās debesis, prognozē sinoptiķi.
Dienvidu, dienvidaustrumu vēja ātrums brāzmās pēcpusdienā sasniegs 10-15 metrus sekundē.
Mākoņainākā diena gaidāma Kurzemē, vairāk saules saglabāsies Latgalē un Vidzemē. Pievakarē Kurzemes dienvidrietumos gaidāms lietus.
Maksimālā gaisa temperatūra būs +20..+25 grādi.
Rīgā saglabāsies sauss laiks, sauli palaikam aizsegs mākoņi un dienvidu, dienvidaustrumu vējš brāzmās pieņemsies spēkā līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra sasniegs +23 grādus.
Laikapstākļus ietekmē ciklona austrumu perifērija. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 1009 hektopaskāliem Dienvidkurzemes piekrastē līdz 1016 hektopaskāliem Latgales austrumos.
Saulainos brīžos dienas vidū ultravioletais starojums būs augsts. No saules visvairāk jāsargājas laika posmā no plkst. 12 līdz 15.