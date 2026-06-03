Rīgā šodien spīdēs saule un gaiss iesils līdz +26 grādiem
Daudzviet Latvijā šodien gaidāms vasarīgi silts laiks, un Rīgā gaiss iesils līdz pat +26 grādiem, vēsta sinoptiķi.
Rīta pusē Rīgā jau +16
Trešdien plkst. 5.00 gaisa temperatūra Latvijā bija no +7 grādiem Ventspils lidostā un +7,6 grādiem Madonas novērojumu stacijā līdz +15,7 grādiem Priekuļos un +16,3 grādiem galvaspilsētas centrā.
Rīts ir pārsvarā saulains, mākoņaināks Ziemeļvidzemē. Bez ievērojamiem nokrišņiem. Pūš lēns vējš, galvenokārt dienvidu, dienvidaustrumu vējš. Gaisa kvalitāte laba un ļoti laba, galvaspilsētā - viduvēja. Rīgā debesis skaidrojas, pūš viegls dienvidu, dienvidaustrumu vējš. Gaisa temperatūra saullēktā bija +12 grādi lidostā un +16 grādi pilsētas centrā.
Dienā gaiss iesils līdz +26 grādiem
Dienas laikā Latvijā maksimālā gaisa temperatūra būs +23..+26 grādi, vietām piekrastē tā svārstīsies ap +20 grādiem. Sauli tikai brīžiem aizsegs mākoņi, kas pēcpusdienā un vakarā vietām - galvenokārt Vidzemē - var atnest lietu un pērkona negaisu. Pūtīs lēns dienvidu vējš, Kurzemē un Zemgalē tas kļūs mērens, daļā piekrastes vējš iegriezīsies no jūras.
Rīgā gaidāma sausa un pārsvarā saulaina diena, pūtīs neliels dienvidu vējš un termometra stabiņš pakāpsies līdz +26 grādiem. Laikapstākļus ietekmē paaugstināta spiediena apgabals. Atmosfēras spiediens 1012-1015 hektopaskāli jūras līmenī. Dienas vidū ultravioletais starojums būs augsts. No saules visvairāk jāsargājas laika posmā no plkst. 12 līdz 15.
Maksimālā gaisa temperatūra otrdien Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra novērojumu tīklā bija no +18,3 grādiem Ventspilī līdz +24,8 grādiem Skrīveros. Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 2. jūnijā bija +40 grādi Spānijas dienvidaustrumos. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz trešdienu -5 grādi Alpu kalnos.