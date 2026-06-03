Latvijas roka leģenda "Līvi" ar vērienīgu koncertu Liepājā atzīmēs savu 50 gadu jubileju
2026. gadā latviešu rokmūzikas stūrakmens - grupa "Līvi" - atzīmē 50 gadu jubileju. Pusgadsimts, kas piepildīts ar brīvības garu, patiesiem tekstiem, neaizmirstamām melodijām un dziesmām, kas kļuvušas par vairāku paaudžu himnām.
2026. gada 25. jūlijā Liepājas koncertdārzā “Pūt Vējiņi” notiks īpašs jubilejas koncerts, kas būs emocionāli un muzikāli jaudīgs ceļojums cauri "Līvu" vēsturei sākot no pirmsākumiem līdz pat šodienai. Koncerta programmā skanēs gan ikoniskākie grupas hiti, kas ierakstīti Latvijas rokmūzikas zelta fondā, gan arī dziesmas, kas reti skanējušas dzīvajā, bet ieņem īpašu vietu grupas un fanu sirdīs.
"Līvi" latviešu mūzikā jau sen kļuvuši par simbolu neatkarīgam garam un rokenrola spēkam, kas vieno paaudzes un laikmetus, savukārt jubilejas koncerts būs īpaša satikšanās, kurā mūzika atdzīvinās atmiņas un emocijas.
Īpašu jubilejas koncerta vakara noskaņu veidos arī ar grupu cieši saistīti un skatītāju iemīļoti mākslinieki - Miks Galvanovskis, Elviss Grodums, Fēlikss Ķiģelis un citi. Jubilejas koncerts Liepājā solās kļūt par vienu no 2026. gada spilgtākajiem latviešu rokmūzikas notikumiem, pulcējot gan ilggadējos grupas fanus, gan jauno paaudzi, kas tikai tagad atklāj "Līvu" mantojumu.