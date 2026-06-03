Vai zīdainim nepieciešama biļete uz bērnu koncertu? Skaidro organizatori
Sākoties vasaras sezonai, daudzās Latvijas pilsētās gaidāmi bērnu koncerti un koncertuzvedumi, kas pulcēs ģimenes ar mazajiem skatītājiem. Tomēr vecākiem nereti rodas jautājums – vai par biļeti jāmaksā arī tad, ja ģimenē aug pavisam mazs bērns, kurš vēl ir zīdaiņa vecumā?
Lai noskaidrotu, kāda ir populārāko bērnu koncertu organizatoru politika, Jauns.lv sazinājās ar vairāku pasākumu rīkotājiem.
Koncertuzveduma "Tutas koncertuzvedums – Vasarai pa pēdām" organizatori skaidro, ka ieejas biļete nepieciešama ikvienam apmeklētājam neatkarīgi no vecuma.
"Uz mūsu koncertiem, tāpat kā uz jebkuru bērnu pasākumu, piemēram, Leļļu teātra izrādi, ieejas biļete ir jāiegādājas ikvienam tā apmeklētājam, neraugoties uz vecumu," norāda producentu kompānija "Ausma Media".
Kā skaidro organizatori, šāda kārtība galvenokārt saistīta ar drošības apsvērumiem, īpaši ugunsdrošības prasību ievērošanu. Tas ļauj izvairīties no situācijām, kad pasākuma norises vietā tiek pārsniegts atļautais apmeklētāju skaits, kā arī nodrošina ērtu koncertpieredzi visiem apmeklētājiem.
Līdzīga pieeja tiek īstenota arī "Ukuleles" pasākumos. Lai gan šovasar Ukuleles koncerti nav plānoti, organizatori norāda, ka arī viņu rīkotajos koncertos biļete nepieciešama katram apmeklētājam neatkarīgi no vecuma.
Savukārt bērnu iemīļotā tēla Ričija Rū pārstāvji uzsver, ka šāda prakse nav unikāla un tiek plaši izmantota gan Latvijā, gan ārvalstīs.
"Mūsu pasākumos biļete nepieciešama katram apmeklētājam neatkarīgi no vecuma. Šāda pieeja nav unikāla – līdzīga prakse tiek piemērota daudzos bērnu teātra, muzikālo izrāžu un koncertu pasākumos Latvijā un ārvalstīs," skaidro organizatori.
Organizatori norāda, ka koncertizrādes ir īpaši veidotas pirmsskolas vecuma bērniem, tāpēc arī katrs bērns tiek uzskatīts par pilnvērtīgu pasākuma apmeklētāju. Tāpat šāda sistēma palīdz izvairīties no dažādām interpretācijām par vecuma ierobežojumiem un situācijām, kad jāvērtē, vai bērns pasākuma laikā sēž vecākiem klēpī vai izmanto atsevišķu vietu.
Ričija Rū komanda arī atklāj, ka jau 19. jūlijā Roja uzņems koncertuzvedumu "Ričijs Rū pilsētā", bet rudenī dažādās Latvijas pilsētās gaidāma jauna koncertizrāde "Ričijs Rū lauku sētā".
Tādējādi vecākiem, plānojot apmeklēt bērnu koncertus kopā ar mazajiem, jārēķinās, ka vairumā gadījumu biļete būs nepieciešama ikvienam apmeklētājam, tostarp arī pašiem mazākajiem ģimenes locekļiem.