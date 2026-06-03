Kā mājās veikt vaksāciju? Lai sevi nesavainotu, ir jāzina būtiskas nianses
Lai siltajā laikā justos komfortabli, daudzām un daudziem ir vēlme atbrīvoties no liekā apmatojuma. Bieži vien par labāko veidu, kā to izdarīt, tiek atzīta vaksācija, jo skūšanās un lāzerepilācija nav visiem piemērotas metodes.
Konsultē salona Vaksācija.lv īpašniece un vaksācijas speciāliste Ilze Bernovska.
Liels vaksācijas pluss – apmatojums ne tikai ataug lēnāk, bet, regulāri veicot šīs procedūras, ar laiku kļūst retāks. Ja nav laika vai iespēju apmeklēt kvalificētu speciālistu, procedūru var iemācīties veikt mājās, tomēr, lai sev nekaitētu un rezultāts tiešām atbilstu gaidītajam, jāņem vērā dažas svarīgas nianses.
Kādu metodi izvēlēties?
Nereti internetā var atrast ieteikumus vaksācijai izmantot medus vai cukura pastas, ko, labi patrenējoties, iespējams sagatavot mājās. Tomēr iesācējām tās labāk neizmantot – kaut gan šķiet vienkārši, patiesībā tas prasa diezgan profesionālas iemaņas.
Bieži vien vaksācijai mājās sievietes izvēlas aukstā vaska plāksnītes, tomēr mēdz gadīties, ka ar vienu reizi pietiek, lai pārietu vēlme veikt šo procedūru pašai. Pat pieredzējušam meistaram ar šīm plāksnītēm dažkārt ir grūti veikt kvalitatīvu vaksāciju, nesavainojot klienta ādu un neaplipinot ķermeni ar vasku. Par vispiemērotākajām mājas apstākļos tiek uzskatītas vaksācijas procedūras ar silto vai karsto vasku.
Kā apieties ar silto vasku?
Siltais vasks ir piemērots kāju un roku vaksācijai. Nepieciešams speciāls vaska kārtridžs, krāsniņa kārtridža uzsildīšanai un vaksācijas strēmeles. Kamēr vasks sildās, dezinficē vaksējamo ķermeņa daļu, pēc tam rūpīgi noslauki, lai āda nav mitra. Uzklāj uz vaksējamās zonas plānu vaska kārtu – parasti pietiek ar vienu kārtridža rullējienu. Tad uzklāj papīra strēmeli un norauj to pretēji matiņu augšanas virzienam. Lai neveidotos zilumi, āda pirms raušanas ir nedaudz jānostiepj. Kad procedūra pabeigta, ādu iesmērē ar eļļu, kas paredzēta lietošanai pēc vaksācijas. To izmanto arī vaska palieku noņemšanai no ādas.
Kas jāzina par karsto vasku?
Karstais vasks ir piemērots sejas, padušu un bikini zonas vaksācijai. Procedūrai nepieciešama vaska sildīšanas krāsniņa, vaska granulas un lāpstiņa vaska uzklāšanai. Papīra strēmeles nevajag, jo šis vasks sacietē pats. Ar lāpstiņu uzklāj vasku uz ādas un, kad tas sacietējis, norauj pretēji matiņu augšanas virzienam. Pirms procedūras ādu dezinficē, bet pēc tam iezied ar nomierinošu eļļu.
Ko ir ļoti svarīgi ņemt vērā?
- Vasku vai vaska kārtridžus vislabāk iegādāties specializētajos profesionālās skaistumkopšanas produktu veikalos. Tur tie ir kvalitatīvāki un par izdevīgāku cenu.
- Lai arī vilinošas var šķist cenas dažādos ārzemju interneta veikalos, vaksācijas vasku un ādas kopšanas līdzekļus labāk tajos nepasūtīt.
- Nereti sievietes vēlas ietaupīt un neiegādājas vaska sildīšanas krāsniņu, bet vasku karsē uz plīts vai mikroviļņu krāsnī. Tas ir bīstami – var gūt nopietnus apdegumus.
- Āda jādezinficē pirms, nevis pēc vaksācijas. Dezinfekcijas līdzekļi satur spirtu un, uzklāti uz tikko novaksētas ādas, var radīt kairinājumu un citas nepatīkamas reakcijas.
- Ja vaksācija nekad iepriekš nav veikta, pirmo reizi ieteicams to izmēģināt salonā pie kvalificēta meistara. Tā piedzīvosi procedūru soli pa solim un varēsi uzdot speciālistam visus interesējošos jautājumus.