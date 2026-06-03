Dronu draudu dēļ Alūksnes novadā naktī tika aktivizēti NATO iznīcinātāji
Reaģējot uz iespējamiem dronu draudiem Alūksnes novadā, trešdien plkst. 5.00 tika aktivizēti NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji.
Latvijas Nacionālie bruņotie (NBS) spēki aicināja sekot līdzi aktuālajai informācijai un norādīja, ka papildu rīcība no iedzīvotājiem uz doto brīdi nebija nepieciešama. Bet nedaudz vēlāk, plkst. 6.20 NBS ziņoja, ka iespējamais apdraudējums Alūksnes novadā ir noslēdzies.
Nacionālie bruņotie spēki kopā ar NATO sabiedrotajiem pastāvīgi monitorē gaisa telpu, lai nodrošinātu spēju nekavējoši reaģēt uz potenciālu apdraudējumu. Nacionālie bruņotie spēki ir pastiprinājuši pretgaisa aizsardzības spējas uz austrumu robežas, nosūtot papildu vienības.
NBS kopā ar NATO sabiedrotajiem pastāvīgi monitorē gaisa telpu, lai nodrošinātu spēju nekavējoši reaģēt uz potenciālu apdraudējumu. Tāpat NBS ir pastiprinājuši pretgaisa aizsardzības spējas uz austrumu robežas, nosūtot papildu vienības.
Latvijas Bruņotie spēki atgādina, ka laikā, kamēr norisinās Krievijas uzsāktais karš Ukrainā, tādu gadījumu atkārtošanās, kad Latvijas gaisa telpā ielido vai tai pietuvojas ārvalstu bezpilota lidaparāts ir iespējama.