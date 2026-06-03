Nāvējošas slimības straujā izplatība apdraud ceļošanu: vīruss jau sasniedzis Eiropu
Slimības uzliesmojums, kas strauji izplatās Rietumāfrikā un jau prasījis gandrīz 250 cilvēku dzīvības, tagad sasniedzis arī Brazīliju, paziņojušas veselības aizsardzības amatpersonas. Pasaules Veselības organizācija (PVO) par uzliesmojumu informēja tikai pirms divām nedēļām, taču situācija jau piesaistījusi pasaules medicīnas sabiedrības uzmanību.
Kongo Demokrātiskajā Republikā (KDR), kur strauji izplatās Ebolas vīruss, reģistrēti vairāk nekā tūkstotis iespējamu saslimšanas gadījumu un vismaz 246 nāves gadījumi. Runa ir par reto Bundibudžo (Bundibugyo) vīrusa paveidu, kas nogalina līdz pat 40% inficēto un pret kuru pašlaik nav apstiprinātas vakcīnas.
Organizācijas "Ārsti bez robežām" direktora vietnieks doktors Alans Gonsaless sacīja: "Nekad iepriekš Ebolas uzliesmojuma laikā tik īsā laikā pēc tā izziņošanas nav reģistrēts tik liels saslimšanas gadījumu skaits."
Viņš piebilda, ka patiesais uzliesmojuma mērogs vēl nav pilnībā zināms, taču Ugandā jau konstatēti deviņi saslimšanas gadījumi, no kuriem viens beidzies letāli.
Gonsaless brīdināja, ka epidemioloģiskās kontroles pasākumi nespēj sekot līdzi straujajai slimības izplatībai. Katru dienu tiek ziņots par jauniem iespējamiem saslimšanas gadījumiem, taču simtiem paraugu joprojām nav pārbaudīti.
Sanpaulu štata valdība Brazīlijā paziņoja, ka izolēts 37 gadus vecs vīrietis no Kongo Demokrātiskās Republikas pēc tam, kad viņam parādījās simptomi, kas atbilst iespējamai saslimšanai ar Ebolu.
Savukārt Riodežaneiro štatā izsludināta ārkārtas situācija pēc tam, kad vīrietim no Ugandas tika konstatēti slimībai raksturīgi simptomi.
Arī Austrijā slimnīcā nogādāts pacients ar iespējamas saslimšanas pazīmēm, kurš nesen atgriezies no Ugandas. "Persona ir izolēta un saņem ārstēšanu atbilstoši medicīniskajām vadlīnijām," informēja amatpersonas.
Pasaules Veselības organizācijas (PVO) ģenerāldirektors Tedross Adhanoms Gebrejesuss aicināja valstis neslēgt robežas, norādot, ka šādi pasākumi kavē informācijas atklātību un sadarbību, kas palīdz glābt dzīvības.
Tomēr Amerikas Savienotās Valstis aizliegušas ieceļošanu Kongo Demokrātiskās Republikas, Ugandas un Dienvidsudānas pilsoņiem. Savukārt Ruanda un Uganda ir slēgušas savas robežas.
Draudi skar arī Pasaules kausu futbolā
Īpašas bažas rada uzliesmojuma laiks — jau drīzumā miljoniem futbola līdzjutēju pulcēsies Ziemeļamerikā uz Pasaules kausa izcīņu futbolā.
Redingas Universitātes mikrobiologs Saimons Klārks norādīja: "Ebola jau iepriekš ir izplatījusies ārpus Āfrikas, tāpēc arī šoreiz tas ir iespējams. Jautājums ir par to, cik liela ir varbūtība, ka inficēta persona nonāks starp salīdzinoši nelielo ceļotāju skaitu. Jo vairāk cilvēku ceļo, jo lielāka kļūst šāda iespējamība."
Tomēr eksperti uzsver, ka pašlaik nav pamata panikai. Viņi norāda, ka Ebolas vīruss neizplatās tik viegli kā, piemēram, gripa vai Covid-19, jo inficēšanās parasti notiek cieša kontakta rezultātā ar saslimuša cilvēka ķermeņa šķidrumiem. Taču liela mēroga starptautiski pasākumi un pieaugoša cilvēku mobilitāte var apgrūtināt infekcijas izplatības kontroli un savlaicīgu saslimšanas gadījumu atklāšanu.
Beiloras Medicīnas koledžas Tropu medicīnas institūta dekāns doktors Pīters Hotezs telekanālam CNN sacīja: "Varbūtība, ka tas varētu notikt Pasaules kausa laikā, nav nulle, taču tā nav arī liela. Mums jābūt gataviem, ja tas tomēr notiks."
Arī organizācijas "International SOS" eksperte doktore Ketrīna O'Reilija apstiprināja, ka risks, lai arī neliels, tomēr pastāv: "Vai izplatīšanās ir iespējama? Jā. Vai ir ieviesti drošības pasākumi? Jā. Vai šie pasākumi, visticamāk, spēs ierobežot vīrusa izplatību? Jā. Taču 2014. gadā mēs redzējām, ka ar Ebolu inficēts cilvēks iekāpa lidmašīnā. No šādām situācijām pilnībā izvairīties nav iespējams."