Jaunais finanšu ministrs Kučinskis neredz vajadzību pēc dronu postījumu kompensēšanas jauna mehānisma
Foto: Paula Čurkste/LETA
Finanšu ministrs Māris Kučinskis (AS).
Sabiedrība

Jaunais finanšu ministrs Kučinskis neredz vajadzību pēc dronu postījumu kompensēšanas jauna mehānisma

Ziņu nodaļa

Jauns.lv/LETA

Dronu radītiem postījumiem nav nepieciešams veidot atsevišķu kompensāciju sistēmu, jo jau pastāv valsts atbalsta mehānisms šādiem gadījumiem, otrdien Latvijas Televīzijas raidījumā "Šodienas jautājums" pauda finanšu ministrs Māris Kučinskis (AS).

Jaunais finanšu ministrs Kučinskis neredz vajadzīb...

Latvijā darbojas valsts atbalsta mehānisms iedzīvotājiem, kuru īpašumi cietuši dažādos nelaimes gadījumos vai ārkārtas situācijās, norādīja Kučinskis. Šādos gadījumos cietušie vēršas savā pašvaldībā, kas tālāk iesniedz informāciju atbildīgajām valsts institūcijām, un valsts nodrošina kompensāciju.

Pēc viņa teiktā, dronu radīti postījumi neatšķiras no citiem negadījumiem, piemēram, plūdiem vai citām stihijām, kas nodara kaitējumu privātīpašumam. Tāpēc nav nepieciešams veidot jaunu kompensāciju sistēmu tieši šādiem gadījumiem, uzskata politiķis, priekšlikumus par atsevišķa atbalsta mehānisma izveidi vērtējot kā priekšvēlēšanu retoriku.

Zaļo un zemnieku savienība (ZZS) jau kādu laiku virza ideju par regulējumu, kas paredzētu valsts kompensācijas privātpersonām par mantiskajiem zaudējumiem, kas radušies drošības incidentu, hibrīdapdraudējumu vai militāru incidentu rezultātā.

Kompensācijas mehānisma izveidi bezpilota lidaparātu radīto zaudējumu atlīdzināšanai kā prioritāti pieteicis jaunais tieslietu ministrs Edvards Smiltēns (AS).

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