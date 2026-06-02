Daugavpilī trīs jaunieši aizdedzināja saimniecības ēku un kapu kopas
Valsts policijas amatpersonas pabeigušas izmeklēšanu kriminālprocesā par saimniecības ēkas un kapu kopu aizdedzināšanu Daugavpilī, Komunālo kapu teritorijā. Likumsargi par šī noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu aizturēja trīs personas – divas 2005. gadā dzimušas un vienu 2004. gadā dzimušu personu.
2025. gada 11. septembra rītā Valsts policijas Latgales reģiona Dienvidlatgales iecirkņa amatpersonas saņēma informāciju, ka Daugavpilī, Komunālo kapu teritorijā, personas aizdedzinājušas saimniecības ēku, kurā glabājās dažādi instrumenti un kapu kopas. Zināms, ka personas saimniecības ēkā iekļuva caur logu.
Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Dienvidlatgales iecirkņa amatpersonām vainīgo personu identificēšanā atbalstu sniedza Daugavpils valstspilsētas pašvaldības policijas darbinieki. Veicot pirmstiesas izmeklēšanu un operatīvās meklēšanas pasākumus, likumsargiem izdevās identificēt iespējamās vainīgās personas un aizturēt trīs vīriešus, no kuriem divi dzimuši 2005. gadā, bet viens 2004. gadā.
Saskaņā ar policijas rīcībā esošo informāciju nozieguma izdarīšanas brīdī aizturētie atradās alkohola reibumā. Izmeklēšanas gaitā noskaidrots, ka 2005. gadā dzimušais vīrietis, redzot, ka saimniecības ēka tiek tīši aizdedzināta, neziņoja par nozieguma izdarīšanu, neskatoties uz to, ka viņam bija šāda iespēja, nolūkā palīdzēt 2004. un 2005. gadā dzimušajiem vīriešiem izvairīties no atbildības. Jāatzīmē, ka aizturētās personas iepriekš nebija nonākušas Valsts policijas redzeslokā.
Saistībā ar šo noziedzīgo nodarījumu tika uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 185. panta 2. daļas, proti, par svešas mantas tīšu iznīcināšanu vai bojāšanu, ja tā izdarīta ar dedzināšanu vai citādā vispārbīstamā veidā vai ja tā izdarīta lielā apmērā, vai ja tās rezultātā vainīgā neuzmanības dēļ iestājusies cilvēka nāve vai izraisītas citas smagas sekas. Paredzēts sods ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz desmit gadiem un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās. Tāpat arī pēc Krimināllikuma 228. panta otrās daļas, proti, par kapa, apbedījuma urnas, apbedīta vai neapbedīta līķa apgānīšanu, ja tās izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās. soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu.
Tāpat kriminālprocess uzsākts arī pēc Krimināllikuma 315. panta, proti, par neziņošanu, ja ir zināms, ka tiek gatavots vai izdarīts smags vai sevišķi smags noziegums. Paredzēts sods ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu.
2026. gada 29. maijā Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Dienvidlatgales iecirkņa Izmeklēšanas nodaļas amatpersonas pabeidza izmeklēšanu un kriminālprocesu nosūtīja prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.