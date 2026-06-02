“Katrai valdībai ir savas nianses”: Braže par ārpolitiku jaunajā valdībā
Ārlietu dienests piemērosies jaunās valdības niansēm, vienlaikus darba plāns gaidāmajiem četriem mēnešiem praktiskā ziņā jau ir izplānots, intervijā TV3 raidījumā "900 sekundes" teica ārlietu ministre Baiba Braže (JV).
Braže skaidroja, ka trīs lielās ārlietu dienesta prioritātes ir drošība, ekonomikas izaugsme un rūpes par cilvēkiem. Par katru no tām premjeram tiks minēti arī konkrēti darbi.
Ministre atgādināja, ka likumā ir uzsvērta vienotas ārpolitikas nozīmē un to īsteno Ārlietu ministrija. Viņa sacīja, ka katrā valdībā ir "kādas citādākas nianses" un tām piemērosies. Vienlaikus darba plāns gaidāmajiem četriem mēnešiem praktiskā ziņā jau ir izplānots.
Braže norādīja, ka drīzumā gaidāms NATO samits un Eiropadome, kur parādīsies Eiropas Savienības daudzgadu budžeta pirmie cipari. Tāpat ir jāizdara praktiskas lietas, kas attiecas uz attiecību stiprināšanu ar ASV un Kanādu, skaidroja ministre.
Vaicāta, kā "Jaunā vienotība" (JV) uzsver jauno realitāti attiecībā uz valdības sastāvu, ārlietu ministre komentēja, ka JV ir atbildīga partija. Viņa atzina, ka iekšējās diskusijas nebija pārāk vieglas, bet galu galā biedri vienojušies par to, kas ir labākais valstij. Viņa uzskata, ka atbildības jomas, kuras partija uzņēmusies, ir pietiekami grūtas un smagas.
Kā vēstīts, Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS) pirmdien pēc koalīcijas partiju sadarbības sanāksmes žurnālistiem teica, ka tuvākajā laikā no katra ministra plānots saņemt trīs prioritātes, kopumā veidojot 42 uzdevumu kopumu. Šie priekšlikumi tiks skatīti atsevišķā sēdē, izvērtējot to īstenošanas iespējas, izpildes mehānismus un rezultātu mērīšanas kritērijus.
