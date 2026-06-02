Rokenrola grupas "Keksi" koncerts Rīgā 2026. gada maijā
FOTO: ar jestru koncertu aizvadītas rokenrola grupas "Keksi" jubilejas svinības
Aizvadītās nedēļas nogalē ar vērienīgu koncertu "K.K. fon Sticka villas" dārzā rokenrola grupa "Keksi" ieskandināja savu 30. jubilejas gadu.
Daudz enerģijas, prieka, dejas, smieklu un, protams, kārtīga rokenrola pildīja citkārt mierīgo Briāna ielas apkaimi. Koncertā “Keksi” izpildīja ne tikai atpazīstamu rokenrola klasiku, bet arī šogad sagatavoto programmu latviešu valodā, kam publika labprāt dziedāja un juta līdzi.
Deju placī eleganti virpuļoja pāri no deju klubiem “SwingDance” un “Ķengurroks”, viņiem jau drīz pievienojās citi. Koncertā uz skatuves kāpa ne tikai paši gaviļnieki, bet arī romantiķis saksofonists Raivo Stašāns, kurš publiku ievilka kopīgā slavenās dziesmas “Tequila”izpildīšanā. Soliste Lolita Novikova kopā ar grupu dziedāja leģendāro “Mojo Bogie”, bet koncerta īpašie draugi – jestrā muzikālā apvienība “Rahu The Fool” aizrāva ar savu eleganto vintāžas programmu. Tam sekoja dāmu - Ievas Sircovas un Evitas Bambānes - divu kontrabasu priekšnesums, apvienojot vienā kompozīcijā "Rolling Stones" un Čaikovska tēmas.
Vakara vadītājs Ufo visus pamanījās arī izkustināt ar “Pastum Pastum” izpildījumu boogie manierē. Publikai kustības šeit nebija jāmāca, ātri vien viss dārzs pārvērtās kopīgā deju vilcieniņā.
Tā nu var droši teikt, ka grupa “Keksi” savu atgriešanos pēc līdera Muraveja (Aleksandra Sircova) došanās mūžībā ir pieteikusi ar vērienu un pārliecību. Viņa atstātais mantojums dzīvo tālāk. Grupa “Keksi” turpina savu misiju pildīt pasauli ar prieku par vienkāršām lietām. “Rokenrols paņem ar savu ritmu un vienkāršību. Tā enerģija un dzīvotprieks pielīp - viss apkārt kļūst labāks, cilvēki tuvāki, pārņem vēlme būt kopā un dalīties. Tas taču ir skaisti!” saka grupas atdzimšanas vaininiece Muraveja sieva Ieva Sircova, kura ieņēmusi stabilu vietu pie kontrabasa un grupas līderes lomu.
Grupas “Keksi” sastāvā apvienojušies profesionāli mūziķi, kurus vieno nerimstošs dzīvesprieks un uzticība žanram - enerģiskais vokāls Dāvis Matskins, virtuozais pianists Gints Žilinskis Viktors Eunapu pie ģitāras, Ieva Sircova pie kontrabasa, Valters Šmits pie saksofona un Nikolass Mūrnieks pie bungām. Drīz vien varēsim grupu “Keksi” dzirdēt svētkos un koncertos malu malās. Grupas izpildījumā var dzirdēt gan rokenrola zelta fondu – dziesmas, kas gadiem ilgi dzenājušas asinis "Keksu" klausītāju vēnās – pasaules rokenrola, rockabilly un boogie klasikas pērles grupas unikālajos aranžējumos, gan pavisam jauna dvesmu – svaigus, pēdējo mēnešu laikā tapušus skaņdarbus latviešu valodā.