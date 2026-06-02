Lielas pārmaiņas Jelgavas novada jauniešu dzīvē: durvis vērs jau desmitais iniciatīvu centrs
Ņemot vērā arvien pieaugošo jauniešu interesi un vēlmi iesaistīties kopienas dzīvē, Jelgavas novada dome lēmusi par jau desmitā jauniešu iniciatīvu centra izveidi Zaļeniekos. Tāpat apstiprināti plāni pārveidot Kalnciema jauniešu telpu par pilnvērtīgu centru un apvienot Ozolnieku un Branku struktūrvienības, tādējādi pielāgojoties reālajam pieprasījumam un jauniešu paradumiem.
27. maija sēdē Jelgavas novada dome pieņēma grozījumus Izglītības pārvaldes nolikumā, dodot zaļo gaismu vērienīgām pārmaiņām darbā ar jaunatni. Pašvaldības Jaunatnes lietu nodaļas vadītājs Valters Siksna uzsver, ka izmaiņas nav nejaušas – tās balstītas rūpīgā datu analīzē un monitorings uzrāda ļoti iepriecinošu tendenci.
"Darbs ar jaunatni ir viena no novada prioritātēm, un jauniešu iesaiste pašvaldības, kopienas un līdzdalības procesos turpina pieaugt. Jauniešu centri nodrošina drošu un atvērtu vidi, kur lietderīgi pavadīt brīvo laiku, attīstīt sociālās iemaņas un veidot aktīvu līdzdalību sabiedriskajā dzīvē," norāda Siksna.
Atsaucoties uz vietējo iedzīvotāju interesi, nākamā gada sākumā plānots izveidot jauniešu iniciatīvu centru Zaļeniekos. Pagastā dzīvo 212 jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem, savukārt vēl 41 jaunietis mācās Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolā, taču nedzīvo novadā. Lai nodrošinātu iespējas lietderīgi pavadīt brīvo laiku, veicinātu jauniešu izaugsmi, radošumu un savstarpējo sadarbību, kā arī dotu iespēju attīstīt dzīvei un darba tirgum noderīgas prasmes.
Ņemot vērā ievērojamo aktīvo jauniešu skaita pieaugumu, Kalnciema jauniešu telpu plānots pārveidot par jauniešu centru. Kalnciema pagastā dzīvo 189 jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem, 66 procenti pagasta jauniešu apmeklē jauniešu telpu, aktīvi piedalās pasākumos, īpaši veselības, līdzdalības, uzņēmējdarbības un digitālo prasmju neformālās izglītības aktivitātēs, kas liecina par telpas pieprasījumu, kā arī nepieciešamību pēc pastāvīgas jauniešu centra funkcijas nodrošināšanas. Jauniešu centrs atradīsies Kalnciema pagasta pamatskolas telpās, kas agrāk tika izmantotas skolotāju izmitināšanai, bet nu tiks pielāgotas jauniešu centra vajadzībām.
Tāpat, pamatojoties uz 2025. gada datiem, domes sēdē lemts par Ozolnieku un Branku jauniešu centru apvienošanu vienā struktūrvienībā.
“Ņemot vērā apkopotos datus, nereti ir jāpieņem sarežģīti lēmumi un jāpielāgojas esošajai situācijai. Branku jauniešu centram ir samazinājies centra vidējais apmeklējums un unikālo jauniešu skaits ir būtiski zemāks nekā citviet, proti, 2025. gadā to apmeklēja tikai 15 procenti Branku ciema jauniešu. Tas pierāda, ka Branku jauniešu centram nav pietiekama pieprasījuma, taču jāsaglabā vieta, kur reizi mēnesī organizēt pasākumus jauniešu auditorijai. Savukārt netālu esošais Ozolnieku jauniešu centrs darbojas stabilāk, ar augstāku jauniešu iesaisti un tas aizvadītā gada laikā ir iesaistījis 33 procentus pagasta jauniešu vecumā no 13 līdz 25 gadiem. Tāpēc lemts abus jauniešu centrus apvienot, izveidojot Ozolnieku un Branku jauniešu centru, kas atradīsies pašreizējā Ozolnieku jauniešu centra telpās,” norāda Siksna.
Pēc grozījumu stāšanās spēkā šogad Jelgavas novadā darbosies deviņi jauniešu iniciatīvu centri – Ānē, Kalnciemā, Jaunsvirlaukā, Elejā, Ozolniekos un Brankās, Svētē, Vircavā, Līvbērzē un Glūdā. Plānots, ka Zaļenieku jauniešu centrs savu darbību uzsāks nākamgad.