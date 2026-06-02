“Būs citi, un ne visus notrieks”: Ukrainas eksperti palīdzēs Latvijai stiprināt aizsardzību pret Krievijas droniem
Pirmdien ar Ukrainas amatpersonām pārrunātas iespējas Krievijas pārvirzīto dronu detekcijai, izriet no ārlietu ministres Baibas Bražes (JV) sacītā intervijā TV3 raidījumā "900 sekundes".
Ministre atgādināja, ka Ukraina nav tā, kas sūta dronus Latvijas gaisa telpā, bet gan tā ir Krievija, kas pārvirza tos.
Vaicāta, vai šajā jautājumā ir iespējams kaut ko darīt, ministre atbildēja, ka viennozīmīgi ir, un tas pirmdien pārrunāts Latvijas un Ukrainas amatpersonu starpā.
Braže gan norādīja, ka detaļas neatklās, bet tas saistās gan ar detekcijas iekārtām, gan speciālistiem.
Tikmēr NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centra direktors Jānis Sārts intervijā Latvijas Televīzijas raidījumā "Rīta panorāma" aicināja saprast, ka dažādi incidenti būs arī turpmāk un 100% drošību pret tiem nodrošināt nevar. "Droni, jau iepriekš teicu, ka būs citi. Un arī šobrīd es varu teikt, ka būs citi, un ne visus notrieks," viņš sacīja, piebilstot, ka dažādas problēmas varētu būt arī hibrīdjautājumos.
"Līdz ar to pirmais, kas mums katram ir jādara, ir jāsaprot, ka tāda ir realitāte. Būvēt tās "sapņu mājas" nav jēgas. Otrs - ko man darīt? Ko man darīt ar ģimeni un tā tālāk?" viņš norādīja, piebilstot, ka ir jāizrunā un jāpārdomā šie jautājumi, piemēram, divu sienu princips, somas gatavība.
"Tās lietas ir jāizrunā un jāpārdomā, un nav ko slēpties no šīm pārdomām vai rīcībām. Tas, manuprāt, šobrīd ir adekvāti," teica Sārts.
Jau ziņots, ka Latviju vizītē līdz otrdienai apmeklē Ukrainas premjerministre Jūlija Sviridenko. Otrdien Sviridenko tiksies ar Saeimas priekšsēdētāju Daigu Mieriņu (ZZS), kā arī ar Valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču.
Pirmdien pēc tikšanās ar Sviridenko Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS) paziņoja, ka Latvija un Ukraina tuvākajā laikā plāno parakstīt dronu sadarbības līgumu.
Premjerministrs norādīja, ka sarunās ar Sviridenko apspriests turpmākais darbs pie Ukrainas tehnoloģiju pārneses, lai veicinātu dronu ražošanas attīstību gan Latvijā, gan Ukrainā. Viņš sacīja, ka saprasts, ka nav nekādu šķēršļu, lai šis līgums netiktu noslēgts tuvākajā laikā.
Tāpat viņš atzīmēja, ka saņēmis apliecinājumu no Sviridenko, ka Ukrainas eksperti, kuri vislabāk zina, kā apturēt, detektēt un neitralizēt dronus, tuvāko nedēļu laikā ieradīsies Latvijā.
Sviridenko uzsvēra Ukrainas gatavību nosūtīt savus ekspertus Latvijas aizsardzības spēju stiprināšanai dronu draudu novēršanai.