Lomaža un Šiliņa klubs pagarina sēriju Lietuvā, Ojārs Siliņš ar "Legia" sasniedz Polijas finālu
Pirmdien, 1. jūnijā, Latvijas basketbolisti turpināja dalību vairākās Eiropas basketbola līgās.
Klaipēda izcīna pirmo uzvaru pusfinālā
Latvijas basketbolisti Rihards Lomažs un Kārlis Šiliņš pirmdien palīdzēja Klaipēdas "Neptūnas" turpināt Lietuvas Basketbola līgas (LKL) pusfināla sēriju. "Neptūnas" mājās ar rezultātu 102:84 (27:20, 24:22, 24:21, 27:21) pārspēja Utenas "Juventus", kas sērijā līdz trīs uzvarām ir vadībā ar 2-1.
Lomažs 30 minūtēs un 35 sekundēs guva piecus punktus, realizējot vienu no pieciem divpunktu metieniem un trīs no pieciem soda metieniem. Viņa kontā bija arī sešas atlēkušās bumbas, sešas rezultatīvas piespēles, pārtvēra divas bumbas, pieļāva vienu kļūdu, iekrāja labāko +/- rādītāju komandā (+23) un tika pie 14 efektivitātes koeficienta punktiem.
Šiliņš spēlēja 24 minūtes un piecas sekundes, kuru laikā guva astoņus punktus, grozā raidot divus no pieciem divpunktu metieniem, vienīgo tālmetienu un vienu no četriem soda metieniem. Šiliņa rēķinā bija arī trīs atlēkušās bumbas, viena rezultatīva piespēle, divas kļūdas, viens bloķēts metiens, trīs piezīmes, četri izprovocēti noteikumu pārkāpumi, otrs labākais +/- rādītājs (+18) un seši efektivitātes koeficienta punkti.
Uzvarētājiem ar 20 punktiem un sešām rezultatīvām piespēlēm izcēlās Arns Velička, kuram bija arī septiņas kļūdas. Pretiniekiem 23 punktus guva Maksvels Lūiss.
Finālā jau iekļuvusi Lietuvas vadošā komanda Kauņas "Žalgiris". Ceturtdaļfinālā "Neptūnas" ar 2-0 pārspēja Mārtiņa Meiera pārstāvēto "Gargždai", bet "Juventus" ar 2-0 guva virsroku pār šīs sezonas FIBA Čempionu līgas uzvarētāju Viļņas "Rytas".
Šmits ar "Anadolu Efes" izgāž ceturto ceturtdaļu
Latvijas basketbolists Rolands Šmits ar Stambulas "Anadolu Efes" komandu pirmdien piedzīvoja zaudējumu Turcijas superlīgas pusfināla pirmajā spēlē. "Anadolu Efes" viesos ar rezultātu 59:60 (21:6, 13:15, 17:15, 8:24) zaudēja Stambulas "Fenerbahce", kas sērijā līdz trīs uzvarām panāca 1-0. "Fenerbahce" pieteikumā nebija Artūra Žagara, kurš iepriekš izslēgšanas turnīrā guva traumu.
Šmits spēlēja astoņas minūtes un 15 sekundes, izpildīja vienu neprecīzu divpunktu metienu un divus neprecīzus tālmetienus. Latviešu basketbolists arī izcīnīja arī trīs atlēkušās bumbas, divas reizes kļūdījās, pārtvēra vienu bumbu un tika pie negatīva +/- rādītāja (-8).
"Anadolu Efes" komandā 17 punktus guva Perijs Dozaiers, bet pretiniekiem pa 16 punktiem bija Nikolo Melli un Tarikam Biberovičam.
Siliņam otrais Polijas fināls pēc kārtas
Latvijas basketbolists Ojārs Siliņš ar Varšavas "Legia" komandu pirmdien sasniedza Polijas čempionāta finālu. "Legia" viesos ar rezultātu 91:78 (25:15, 25:21, 25:18, 16:24) pārspēja citu galvaspilsētas komandu "Dziki" un pusfināla sērijā līdz trīs uzvarām panāca 3-0.
Siliņš laukumā pavadītajās 17 minūtēs un 23 sekundēs guva piecus punktus, realizējot vienīgo divpunktu metienu un vienu no četriem tālmetieniem. Latvietis arī izcīnīja vienu atlēkušo bumbu, četrreiz pārkāpa noteikumus, tika pie trīs efektivitātes koeficienta punktiem un iekrāja pozitīvu +/- rādītāju (+16).
"Legia" komandā 22 punktus guva Dominiks Brūtons un 21 pievienoja Andžejs Pluta. Pretiniekiem 19 punkti bija Dernelam Edžam. Finālā "Legia", kas ir esošā titula ieguvēja, pretiniece būs Zelona Guras "Zastal".