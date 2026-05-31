Autovadītājiem jāņem vērā: Rīgā sāksies ielu seguma apstrādes darbi
No 1. jūnija vairākās Rīgas apkaimēs tiks uzsākti ielu seguma atjaunošanas darbi, izmantojot dubultās virsmas apstrādes (DVA) metodi. Šī tehnoloģija ļauj ātri un efektīvi uzlabot brauktuves kvalitāti, samazināt putekļainību un pagarināt ielu kalpošanas laiku.
Šogad kopumā ar dubultās virsmas apstrādes metodi Rīgā plānots atjaunot aptuveni 96 400 m² brauktuvju seguma dažādās pilsētas apkaimēs.
Darbi pakāpeniski tiks uzsākti Dārziņos. Ielu un līniju apstrāde notiks secīgi, nevis vienlaikus visās norādītajās vietās.
Plānota šādu ielu un līniju apstrāde:
Dārziņu 29. (28.) līnija (Daugavmalas iela);
Dārziņu 22. līnija;
Dārziņu 24. līnija;
Dārziņu 28. līnija;
Dārziņu 29. līnija;
Dārziņu 21. līnija (Daugavmalas iela);
Dārziņu 22. līnija (Daugavmalas iela);
Dārziņu 24. līnija (Daugavmalas iela).
Dubultā virsmas apstrāde ir ceļu remonta tehnoloģija, kuras laikā uz esošā seguma tiek uzklāts bitumena saistviela un divi šķembu slāņi. Tā rada noturīgu, saistītu un ūdensnecaurlaidīgu brauktuves segumu. Metode ir īpaši piemērota mazāk noslogotām ielām, privātajām un rajona ielām. Dubultā virsmas apstrāde būtiski samazina putekļainību, uzlabo braukšanas komfortu ielās ar nesaistītu minerālmateriāla segumu. Tā samazina ilgtermiņa uzturēšanas izmaksas un kalpo kā ekonomiska alternatīva asfaltam, pagarinot ceļa kalpošanas laiku.
Plānots, ka darbi norisināsies visas vasaras sezonas garumā, kad būs piemēroti laikapstākļi. Atsevišķos posmos iespējami īslaicīgi satiksmes ierobežojumi, tādēļ Rīgas pašvaldība aicina autovadītājus un iedzīvotājus savlaicīgi plānot savus maršrutus un ievērot izvietotās satiksmes organizācijas izmaiņas.