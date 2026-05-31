Romā noslēdzas “Giro d’Italia”: Milānam posma uzvara, Vingegordam vēsturisks triumfs
Itālijas riteņbraucējs Jonatans Milāns svētdien izcīnīja uzvaru daudzdienu velobrauciena "Giro d'Italia" 21. posmā, bet kopvērtējumā par uzvarētāju kļuva dānis Jonass Vingegords.
Svētdien riteņbraucēji mēroja 131 kilometru Romā.
Lielās grupas finišā pirmais bija mājinieks Milāns ("Lidl - Trek"), kurš finišēja trīs stundās piecās minūtēs un 50 sekundēs un apsteidza ar tādu pašu laiku finišējušo tautieti Džovanni Lonardi ("Polti VisitMalta") un "Groupama - FDJ United" pārstāvi francūzi Polu Penoetu.
Vingegords ("Visma/Lease a Bike") ar tādu pašu laiku finiša līniju sasniedza 104. vietā, visiem septiņiem komandas riteņbraucējiem kopā sasniedzot finišu lielās grupas beigās.
Vingegords kopvērtējumā par piecām minūtēm un 22 sekundēm apsteidza austrieti Fēliksu Gallu ("Decathlon CMA CGM") un par sešām minūtēm un 25 sekundēm - austrālieti Džeju Hindliju ("Red Bull - BORA - hansgrohe").
Vingegords kļuva tikai par astoto riteņbraucēju vīriešu sacensībās, kurš ir uzvarējis visās trīs šosejas riteņbraukšanas lielajās tūrēs, pievienojoties tādiem izcilniekiem kā francūzis Bernārs Ino, Beļģijas riteņbraucējs Edijs Merkss un itālis Vinčenco Nibali. Viņš 2022. un 2023. gadā svinēja uzvaru "Tour de France" kopvērtējumā, bet pagājušajā gadā uzvarēja "Vuelta a Espana".
Jau ziņots, ka "kalnu karaļa" titulu sestdien nodrošināja "Lidl - Trek" pārstāvošais itālis Džulio Čikone, bet par labāko sprinteri kļuva francūzis Pols Manjē ("Soudal Quick-Step").
Riteņbraucēji 21 posmā mēroja nepilnus trīsarpus tūkstošus kilometru.
Neviens no Latvijas riteņbraucējiem šogad Itālijas daudzdienās nestartēja.
Pērn kopvērtējumā uzvarēja brits Saimons Jeitss.