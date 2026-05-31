Šodien 20:10
Līgatnes pārceltuve pēc apjomīga remonta atsākusi darbu
Darbu pēc remonta ir atsākusi Līgatnes pārceltuve, informēja pašvaldībā.
Pārceltuvei veikti vieni no apjomīgākajiem remontdarbiem pēdējos gados - ieklāts jauns klājs, nomainīti balsti, uzlaboti pontoni un sakārtotas krastu uzbrauktuves.
Pārceltuve strādā katru dienu no plkst. 7.30 līdz 20.
Pārceltuve pār Gauju Līgatnē ir vienīgā šāda tipa Baltijā. Pārceltuvi veido divas kopā sastiprinātas laivas, uz kurām ir dēļu klājs. Pāri upei nostieptā trose neļauj to aiznest pa straumi uz leju, bet no krasta uz krastu to pārvieto straumes spēks.
Savulaik Līgatnē pār Gauju bija trīs tilti. Līgatnes pārceltuvi pēc Otrā pasaules kara, kad tiltus iznīcināja, ierīkoja Līgatnes papīrfabrika, lai fabrikas strādnieki tiktu uz darbu no Pārgaujas.