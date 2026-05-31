Jonass pēc neveiksmīga starta pakāpjas līdz 11. vietai Vācijas posmā
Latvijas motosportists Pauls Jonass svētdien pasaules motokrosa čempionāta septītajā posmā - Vācijas "Grand Prix" - izcīnīja 11. vietu MXGP klasē, bet MX2 klasē Jānis Mārtiņš un Kārlis Alberts Reišuļi ierindojās attiecīgi ceturtajā un desmitajā vietā.
Prestižākajā MXGP klasē "Kawasaki" braucējs Jonass pēc astotās vietas pirmajā braucienā otrā brauciena pirmo apli beidza vien 31. vietā, bet pēc ceturtā apļa bija pakāpies jau līdz 18. vietai. Pakāpeniski uzlabojot vietu, Jonass 13. aplī tika līdz 12. vietai, tajā arī finišējot.
Uzvaru braucienā svinēja beļģis Lukass Kūnens, 4,841 sekundi viņam zaudēja nīderlandietis Džefrijs Herlingss un 25,605 sekundes - itālis Andrea Adamo. Jonass Kūnenam piekāpās minūti un 14,826 sekundes.
Posmā ar 50 punktiem uzvarēja Kūnens, bet ar 34 punktiem otrais bija Adamo un trešais - spānis Ruvens Fernandess.
Jonass ar 22 punktiem ieņēma 11. vietu.
Pasaules čempionāta kopvērtējumā 344 punkti ir Kūnenam, 313 punktus ir sakrājis Herlingss un 263 punktus - francūzis Romēns Fevrs.
Jonass ar 140 punktiem ieņem 11. vietu.
MX2 klasē "Yamaha" braucējs J. Reišulis, kurš pirmajā braucienā bija ceturtais, pēc piektās vietas pirmajā braucienā šo vietu saglabāja līdz finišam, uzvarētājam francūzim Matisam Valēnam piekāpjoties 25,711 sekundes.
Otrais finišēja beļģis Saša Kūnens (+1.049) un trešais - vācietis Zimons Lengenfelders (+2,549).
K. Reišulis, kurš pirmo braucienu beidza desmitajā vietā, ieņēma 12. vietu, brauciena uzvarētājam zaudējot minūti un 43,935 sekundes. Viņš pirmo apli beidza 21. vietā, otrajā aplī pakāpās līdz 16. vietai, bet 12. aplī - līdz 12. vietai, šajā pozīcijā arī finišējot.
Posmā ar 47 punktiem pirmais bija Valēns, bet otrais - Kūnens, trešo vietu ar 35 punktiem izcīnot Dienvidāfrikas braucējam Kemdenam Maklelanam.
J. Reišulis ar 34 punktiem finišēja ceturtais, bet K. Reišulis ar 20 punktiem - desmitais.
Kopvērtējumā līderis ar 320 punktiem ir Kūnens, par trim punktiem apsteidzot Lengenfelderu un par 19 punktiem - spāni Gijemu Farresu.
J. Reišulis ar 252 punktiem ieņem septīto un K. Reišulis ar 188 punktiem - devīto vietu.
Pasaules čempionātā šosezon būs 20 posmi, no kuriem astotais posms nākamās nedēļas nogalē notiks Ķeguma trasē Latvijā.