Kustību prieks visai ģimenei: Siguldā notiks pasākums “Mēs esam sportā”
Siguldas pašvaldība aicina ikvienu pievienoties ģimenes sporta dienai, kas veicina kustību prieku, veselīgu dzīvesveidu un kopības sajūtu.
Kā informē Siguldas novada pašvaldībā, 3. jūnijā plkst. 16.00 Fischer slēpošanas centrā norisināsies Siguldas Sporta skolas atbalsta biedrības organizētais mācību gada noslēguma pasākums “Mēs esam sportā”.
Pasākuma mērķis ir veicināt kustību prieku, veselīgu un aktīvu dzīvesveidu, kā arī stiprināt kopības sajūtu starp sporta skolas audzēkņiem, viņu ģimenēm un ikvienu sporta cienītāju. Apmeklētājiem būs iespēja piedalīties astoņu dažādu sporta veidu aktivitātēs un uzdevumos, pārbaudīt veiklību un izbaudīt sportisku atmosfēru visai ģimenei.
Pagājušajā gadā pasākums pulcēja vairāk nekā 350 dalībnieku, un organizatori arī šogad aicina pievienoties ikvienu – gan esošos un topošos Sporta skolas audzēkņus, gan tos, kuri vienkārši vēlas aktīvi pavadīt laiku kopā ar ģimeni un draugiem.
Pasākuma programmā:
- plkst. 16.00 – pasākuma atklāšana un iesildīšanās zumbas ritmos;
- plkst. 16.20–17.40 – dažādu sporta veidu aktivitātes un uzdevumi;
- plkst. 17.00 – Siguldas Sporta skolas fizioterapeita Matīsa Eglīša lekcija “Trenējies! Ēd! Guli!”;
- plkst. 17.00 un 17.45 – pārsteiguma balvu izlozes.
Pasākuma laikā bērniem un pieaugušajiem būs iespēja piedalīties sportiskās spēlēs, izmēģināt dažādas aktivitātes un gūt pozitīvas emocijas draudzīgā atmosfērā.
Organizatori aicina apmeklētājus ierasties sportiskā un laikapstākļiem piemērotā apģērbā.
Dalība – bez maksas.