Abragciema pludmalē jau 19. reizi pacelts Zilais karogs
Sākoties jaunajai peldsezonai, 22. maijā Abragciema pludmalē svinīgi pacelts Zilais karogs – viens no pasaulē atpazīstamākajiem vides kvalitātes apliecinājumiem viesmīlības un vides aizsardzības institūciju un organizāciju jomā, informē pašvaldība.
Šogad Latvijā Zilais karogs piešķirts kopumā 13 peldvietām un vienai jahtu ostai, un viens no tiem lepni plīvos arī Tukuma novadā.
Zilais karogs tiek piešķirts tikai tām peldvietām, kas atbilst stingriem starptautiskiem kritērijiem – ūdens kvalitātei, vides apsaimniekošanai, drošībai, infrastruktūrai un sabiedrības izglītošanai vides jautājumos. Turklāt atbilstība šiem kritērijiem tiek vērtēta katru gadu no jauna, tādēļ karoga saņemšana ik gadu jāpierāda atkārtoti.
Tukuma novada pašvaldība izsaka pateicību uzņēmumam AS “Latvijas Finieris” kā teritorijas īpašniekam, Abragciema kempinga saimniekam Pēterim Davidenko un viņa komandai par ilgstošu, atbildīgu un nepārtrauktu darbu, īstenojot visus nepieciešamos pasākumus un aktivitātes, lai Abragciema pludmale saglabātu augstos kvalitātes standartus.
Nacionālo peldvietu kvalitātes sertifikātu, ko Zilā Karoga programmas ietvaros piešķir Vides izglītības fonds, Abragciema pludmale saņem jau 19. reizi Tas ir īpašs apliecinājums tam, ka ilgstoši un mērķtiecīgi tiek rūpēts par tīru jūras piekrasti, dabas saglabāšanu, drošu atpūtu iedzīvotājiem un Tukuma novada viesiem.
Zilais karogs nav tikai simbols – tas ir uzticības, kvalitātes un atbildības apliecinājums starptautiskā līmenī.