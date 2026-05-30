Piektdien ugunsgrēkā gājis bojā cilvēks
Piektdien ugunsgrēkā Augšdaugavas novadā gājis bojā cilvēks, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).
Neilgi pirms trijiem dienā piektdien VUGD saņēma izsaukumu uz Augšdaugavas novadu, kur ugunsgrēks bija izcēlies dzīvojamā ēkā. Piecstāvu dzīvojamās mājas piektā stāva dzīvoklī dega sadzīves mantas piecu kvadrātmetru platībā.
Ugunsgrēkā gāja bojā cilvēks. Plkst. 16.21 darbs notikuma vietā noslēdzās.
Savukārt plkst. 17.07 ugunsdzēsēji devās uz Ķekavas novada Baldones pagastu, kur dega divstāvu dzīvojamā māja. Dega jumts 350 kvadrātmetru platībā un bēniņi 250 kvadrātmetru platībā, kā arī ēkas piebūves pirmais stāvs 100 kvadrātmetru platībā. Kopējā degšanas platība bija 700 kvadrātmetri. Notikumā strādāja vairāk nekā desmit ugunsdzēsēji glābēji. Ugunsgrēks likvidēts plkst. 23.17.
Tāpat vakar plkst. 12.33 saņemts izsaukums uz Augšdaugavas novada Višķu pagastu, kur ezerā ar laivu atradās divi cilvēki, kuri saviem spēkiem nespēja nokļūt krastā spēcīgā vēja dēļ. Glābēji cilvēkus nogādāja krastā un plkst. 13.39 darbs notikuma vietā noslēdzās.
Savukārt sestdienas rītā plkst. 7. 16 saņemts izsaukums uz Apes ielu Rīgā, kur piecstāvu dzīvojamās mājas otrajā stāvā dega virtuve 15 kvadrātmetru platībā. Izmantojot glābšanas masku, no degošā dzīvokļa glābēji izglāba cilvēku. Neilgi pirms deviņiem ugunsgrēks likvidēts.
Aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma 64 izsaukumus - 27 uz ugunsgrēku dzēšanu, 31 uz glābšanas darbiem, bet vēl seši izsaukumi bija maldinājumi.