Arī Lapiņš atteicies no Saeimas deputāta mandāta; zināms, kam nākamajam ir iespēja
Rīgas domes deputāts Ģirts Lapiņš (NA) ir atteicies no tā dēvētā "mīkstā" mandāta parlamentā, kas viņam tika piedāvāts, jo par ministru kļuvis līdzšinējais deputāts Nauris Puntulis.
Lapiņš tviterī raksta, ka ir rūpīgi pārdomājis un pieņēmis lēmumu, ka nepieņems Saeimas deputāta mandātu uz atlikušajiem četriem parlamenta pilnvaru mēnešiem.
Viņš uzsver, ka šobrīd svarīgākais ir drošība Latvijā un Rīgā, tāpēc viņš turpinās vadīt Rīgas domes Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas komiteju, kā arī būs iekšlietu ministra Jāņa Dombravas (NA) ārštata padomnieks civilās aizsardzības jautājumos, par ko atlīdzību nesaņems.
Kā liecina Centrālās vēlēšanu komisijas dati, Lapiņam atsakoties no piedāvātā parlamentārieša mandāta, ceļš uz Saeimu paveras Rīgas vicemēram Edvardam Ratniekam.
Ja Ratnieks atteiksies no mandāta, uz amatu varēs pretendēt Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas un Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma vēstures skolotājs, Vēstures un sociālo zinību skolotāju biedrības valdes loceklis un "Latvijaspieminekli.lv" veidotājs Roberts Ķipurs.
Ratnieks teica, ka piedāvājumu vērtēs tad, kad to būs oficiāli saņēmis. Līdz ar līdzšinējās opozīcijas pārstāvja Andra Kulberga (AS) valdības apstiprināšanu būtiski mainās Saeimas sastāvs, jo vairāki līdzšinējie deputāti kļūst par ministriem, bet citi līdzšinējie ministri atgriežas parlamentā.
No Nacionālās apvienības Saeimas deputātiem par ministriem kļuvuši Ilze Indriksone, Jānis Dombrava, Puntulis un Jānis Vitenbergs. Indriksone kļuvusi par izglītības un zinātnes ministri, Dombrava - par iekšlietu ministru, Puntulis - par kultūras ministru, bet Vitenbergs - par klimata un enerģētikas ministru.
Saeimas deputāta "mīksto" mandātu piekrituši pieņemt Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotājs Normunds Dzintars un Bauskas novada domes deputāts Arnolds Jātnieks.
Tikmēr no "mīkstā" mandāta bez Lapiņa atteicies arī bijušais Saeimas deputāts Jānis Iesalnieks.
Kā liecina Centrālās vēlēšanu komisijas dati, Iesalniekam atsakoties no piedāvātā parlamentārieša mandāta, ceļš uz Saeimu paveras līdzšinējam Izglītības un zinātnes ministrijas Vispārējās izglītības departamenta vadītājam Rūdolfam Kalvānam, kurš tikko kļuva par jaunās izglītības un zinātnes ministres Ilzes Indriksones (NA) biroja vadītāju. Aģentūrai LETA vēl nav izdevies noskaidrot, vai viņš mandātu pieņems.