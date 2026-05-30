Pēc Lietuvas ārlietu ministra izteikumiem Putins sola "nolīdzināt visus ar zemi"
Krievijas diktators Vladimirs Putins pirmo reizi personīgi komentējis neseno Lietuvas ārlietu ministra Ķēstuta Budra paziņojumu par NATO spēju nepieciešamības gadījumā "nolīdzināt līdz ar zemi" Krievijas militārās bāzes Kaļiņingradā.
Atbildot uz Krievijas mediju jautājumiem pēc Eirāzijas Ekonomiskās savienības (EAEU) samita Astanā, Putins piedraudēja "nolīdzināt līdz ar zemi visus", kuri mēģinātu uzbrukt Kaļiņingradai.
"Viņi teica, ka viņiem ir līdzekļi, lai nolīdzinātu līdz ar zemi Krievijas bāzes. Krievijas Federācijai ir visi līdzekļi, lai nolīdzinātu līdz ar zemi visus, kas mēģinās to izdarīt," sacīja Putins.
Atgādinām, ka savā paziņojumā Lietuvas ārlietu ministrs uzsvēra: Kremlim ir jāsaprot, ka militārā infrastruktūra Kaļiņingradā negarantē Krievijai drošību gadījumā, ja tā izlemtu uzbrukt NATO dalībvalstīm.
Pēc viņa teiktā, aliansei ir pieejami līdzekļi, lai iznīcinātu militārās bāzes šajā Krievijas eksklāvā.
Vēlāk Kremļa preses sekretārs Dmitrijs Peskovs, komentējot Lietuvas puses paziņojumu, nosauca to par "robežojošos ar neprātu" un aicināja "neuztvert to nopietni".
Iepriekš mediji ziņoja, ka Eiropas izlūkdienesti pieļauj iespēju, ka Putins varētu plānot provokācijas vai uzbrukumu Baltijas valstīm, lai attaisnotu jaunu mobilizācijas vilni Krievijā.
Tikmēr NATO pārvērš Zviedrijai piederošo Gotlandes salu Baltijas jūrā par svarīgu priekšposteni pret Krieviju iespējamā Krievijas militārā iebrukuma gadījumā.